Трамп лицемірно зображує підтримку союзників в Ірані як свого роду розплату за допомогу США Україні — FT

Президент США Дональд Трамп намагається подати підтримку союзників у війні проти Ірану як своєрідну відплату за допомогу, яку Сполучені Штати надавали Україні.

Про це йдеться в редакційній статті Financial Times (FT), опублікованій 17 березня і присвяченій спробам Трампа створити коаліцію для відновлення роботи Ормузької протоки.

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Автори матеріалу підкреслюють, що партнери США також страждають від стрімкого зростання цін на нафту після того, як Іран фактично перекрив цю протоку. Однак втягування в конфлікт на Близькому Сході може бути ще гіршим. Вони мають повне право залишатися поза війною, ініціаторами якої вони не були. Вони також її не підтримували, констатує FT.

У публікації наголошується, що хоча Трамп просить членів НАТО підтримати коаліцію під керівництвом його країни, а не формувати офіційну місію альянсу, він відкрито використовує НАТО як інструмент тиску. Однак НАТО є оборонним альянсом, звертає увагу FT, а створений для допомоги членам у разі нападу.

Трамп лицемірно зображує підтримку союзників в Ірані як свого роду розплату за допомогу США Україні, констатують автори публікації. Однак повномасштабне вторгнення Росії становило пряму загрозу для ключового регіону НАТО.

Рішення Сполучених Штатів долучитися до ізраїльських ударів по Ірану є війною за власним вибором, підкреслює FT. Трамп не навів жодних доказів того, що іранський режим становив безпосередню загрозу.

НАТО не є інструментом, за допомогою якого одна країна може розв’язати конфлікт, а потім вимагати участі інших.

Союзники США мають абсолютне право уникати рішень, які могли б зробити їх учасниками війни, переконані автори матеріалу.

FT також вказує, що для НАТО та інших союзників США останні випади Трампа є черговою ознакою того, що необхідно прискорити нарощування власної оборони.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Financial Times, опублікованому 15 березня, заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

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Він також висловив переконання, що США «не повинні були допомагати їм з Україною».

«У нас є така річ, як НАТО. Ми були дуже хорошими. Ми не повинні були допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас… Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Тому що я давно говорив, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч», — сказав Трамп.

16 березня американський лідер, спілкуючись із журналістами, здивувався тому, як люди продовжують жити в Україні попри війну, згадавши це під час розмови про ситуацію в Лівані.