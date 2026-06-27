Казахстан скоротив видобуток нафти після зупинки російського газопереробного заводу

На тлі регулярних атак на російську паливну інфраструктуру Москва зіткнулася з дефіцитом пального (Фото: REUTERS/Eli Hartman/File Photo)

Казахстан був змушений знизити видобуток нафти на одному з найбільших родовищ країни після зупинки Оренбурзького газопереробного заводу в Росії, який переробляє частину казахстанської сировини.

Про це повідомляє Bloomberg.



Йдеться про родовище Карачаганак, яке забезпечує близько 10% загального нафтовидобутку Казахстану. Оскільки видобуток нафти та природного газу на цьому родовищі є взаємопов'язаним технологічним процесом, припинення роботи російського підприємства автоматично призвело до скорочення обсягів видобутку.



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За офіційними даними, добовий видобуток на Карачаганаку зменшився з 34 тис. до 25 тис. тонн, що відповідає скороченню більш ніж на чверть.

Оренбурзький газопереробний завод, розташований приблизно за 170 кілометрів від кордону з Казахстаном, зазнав атаки безпілотників 24 червня. Саме це підприємство переробляє газ із Карачаганакського родовища та повертає готову продукцію до Казахстану.

Bloomberg також зазначає, що на тлі регулярних атак на російську паливну інфраструктуру Москва зіткнулася з дефіцитом пального. За інформацією агентства, Росія звернулася до Казахстану із проханням поставити 50 тисяч тонн бензину АІ-92.