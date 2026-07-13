Трамп повідомив Конгрес про відновлення бойових дій в Ірані — The New York Times

Обидві палати Конгресу вже голосували за те, щоб зобов’язати президента завершити війну або отримати дозвіл на її продовження (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Про це пише The New York Times з посиланням на лист лідерам Конгресу.

У листі, надісланому в п’ятницю й отриманому виданням у понеділок, президент написав, що американські війська здійснили «оборонні удари по цілях в Ірані» 7 липня.

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Це повідомлення знову загострює суперечку між Капітолієм і Білим домом щодо повноважень президента продовжувати війну в Ірані без згоди Конгресу. Обидві палати вже проголосували за те, щоб зобов’язати Трампа завершити війну або отримати дозвіл на її продовження, однак Білий дім наполягає, що президент діє в межах своїх конституційних повноважень як головнокомандувач.

За даними CENTCOM, сили командування забезпечуватимуть виконання блокади щодо суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або з них. Військові США й надалі сприятимуть руху суден, які не порушують блокаду, в регіональних водах.

Ціни на нафту продовжили зростати в понеділок після ескалації бойових дій на Близькому Сході та заяви президента Дональда Трампа про намір узяти під контроль Ормузьку протоку і стягувати 20-відсотковий збір з усіх вантажів, що проходять цією стратегічною водною артерією. Ціна бареля нафти Brent — міжнародного еталону — підскочила на 9%, до $83 за барель. За такої ціни нафта на 12% дорожча, ніж до війни.

Удари США по Ірану — що відомо

Загострення розпочалося після атак іранських сил на комерційні судна в Ормузькій протоці. У відповідь США 7−8 липня завдали ударів по десятках військових об'єктів на території Ірану, а Тегеран у відповідь атакував американські об'єкти на Близькому Сході.

18 червня президенти США й Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння: Штати дозволяли Ірану експортувати нафту й знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Того ж дня Центральне командування ЗС США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

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Проте вже 25 червня CBS News повідомив, що цивільне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару в Ормузькій протоці — американська сторона згодом заявила, що це був іранський безпілотник. 26 червня США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на цю атаку, а 27 червня КВІР заявив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході. Того ж дня CENTCOM повідомило про нові удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.