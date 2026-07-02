Посол України у Польщі у 2014–2022 роках, в.о. міністра закордонних справ України в лютому–червні 2014 року Андрій Дещиця в інтерв'ю Radio NV відзначив зростання суб'єктності України на міжнародній арені порівняно з 2014 чи 2020 роками.

«Очевидно, ситуація змінилася і Польща зараз для нас не є вже таким необхідним адвокатом. Польща нам потрібна, бо Польща нікуди не зникає. Польща є членом ЄС і НАТО і її партнерство і підтримка нам завжди буде потрібна. Польща є нашим сусідом, і через Польщу проходить дуже багато українських логістичних шляхів — і в Європу, і з Європи в Україну. Але це правда, що на політичному рівні потрібно усвідомити: Польща може бути нашим партнером, але необов’язково потрібно, щоб вона була вже нашим старшим братом, який нас заводить до Європейського Союзу чи НАТО», — сказав Дещиця в ефірі Radio NV.

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Він додав, що Україна вже знайшла шляхи до Брюсселя, Берліна, Лондона чи Вашингтона, і це потрібно переусвідомити польській еліті, польським політикам і польському суспільству, на що знадобиться час.

«І потрібно буде визнавати полякам, що українці є партнерами, сусідами, які, якщо спільно будуть діяти, то, звичайно, буде на користь обом країнам. Поки що цей процес триває», — заявив дипломат.

Напруження між Польщею та Україною — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. Навроцький тоді заявив, що рішення Києва щодо присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України.

У відповідь на дії Варшави вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків та посадовців публічно оголосили, що також відмовляються від своїх польських нагород. Серед них були голова Офісу Президента Кирило Буданов, а також колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що офіційно відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, оприлюднивши фотографії з відділення Нової пошти.

Крім того, у польському уряді висловили здивування та занепокоєння через рішення президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон. 1 липня Рада проголосувала за цей законопроєкт, його підтримали 287 депутатів.

Спікер президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лешкевич назвав ухвалення закону про Український національний пантеон «наступним етапом дій ескалаційного характеру».