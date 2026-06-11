У Польщі натякнули, що має зробити Зеленський, щоб його не позбавили ордена Білого Орла

Марцін Пшидач заявив, що українська сторона «має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин із Польщею» (Фото: Марцин Пшидач/Facebook)

Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що українська сторона «має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею » і «вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин».

Про це у четвер, 11 червня, Пшидач сказав на пресконференції щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, повідомило радіо RMF 24.

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За словами Пшидача, рішення України про присвоєння військовим підрозділам найменування Героїв УПА викликало в Польщі «загальне обурення» і спровокувало «анонс конкретних кроків» з боку президента.

«Тепер усе залежить від української сторони. Ініціатива належить Україні, якщо говорити про конкретні дії. Багато поляків відчувають певний виправданий гнів і розчарування тим, що після всього, що Польща робила для українців протягом останніх років, вона стикається саме з таким рішенням президента Зеленського», — додав він.

Марцін Пшидач натякнув, що українська сторона ще має час, щоб відмовитися від свого рішення про присвоєння військовій частині назви «Героїв УПА». Інакше «будуть вжиті подальші заходи».

«Українська сторона ще має простір для прагнення до значного покращення відносин із Польщею. Тут усі дії та рішення є відповідальністю української сторони. Якщо це не зустріне позитивної реакції з української сторони, що наразі очевидно, оскільки бракує реальних дій та жестів, процедура зрештою завершиться рішенням президента. (…) Президент ухвалить рішення з цього питання без зволікань», — сказав керівник Офісу президента Польщі з питань міжнародної політики.

На пряме запитання, чи повинна Україна скасувати своє рішення, він відповів, що «українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин із Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин».

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Південь ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

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Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

5 червня до Польщі прибув глава Офісу президента України Кирило Буданов. Він зустрівся з державним секретарем польського МЗС Марчином Босацьким, обговорив із ним питання присвоєння підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА та озвучив пропозиції Києва щодо вирішення ситуації.

Також Буданов провів зустріч із міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. Глава польського Міноборони заявив, що «пам'ять про жертв Волині не підлягає обговоренню».