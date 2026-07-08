«Маємо спільного ворога». Навроцький заявив, що мав зустріч із Зеленським та наголосив на важливості діалогу між країнами

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький у Варшаві, 19 грудня 2025 року (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час вечері лідерів перед самітом НАТО в Анкарі. Навроцький наголосив на важливості діалогу між Україною і Польщею попри двосторонні суперечності.

«Вчора я під час вечері розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні, аби поговорити», — сказав президент Польщі після прибуття на саміт в Анкарі, пише Європейська правда.

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Це була перша розмова лідерів після відкликання Польщею ордена Білого орла у Зеленського.

Навроцький заявив, що не став акцентувати на розбіжностях, а заявив про потребу діалогу між державами, які мають спільного ворога.

«Мені здається природним, коли держави-сусіди, які мають спільного ворога, яким є Росія, підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх напруженостей», — заявив він.

Президент Польщі наголосив, що його позиція щодо двосторонньої напруженості відносин незмінна.

«Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку РФ. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею в конфлікті», — розповів польський президент.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Зеленський після цього порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення Нової пошти.

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3 липня у Варшаві відбулася зустріч Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського, під час якої Сибіга запропонував пакет антикризових заходів, серед яких — організація зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни.