«Обмежує європейські амбіції України». Навроцький прокоментував зустріч із Зеленським

Президент Польщі назвав годинну розмову з українським лідером конструктивною, попри те, що історичні суперечки вирішити не вдалося (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі сторонам не вдалося вирішити історичні суперечки між країнами, хоча розмова була конструктивною.

Про це він сказав на конференції після завершення саміту, повідомляє польське видання Onet.

За словами Навроцького, розмова із Зеленським тривала близько години й була необхідною, оскільки сусідні країни повинні підтримувати канали діалогу.

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Він зазначив, що сторони не розраховували вирішити всі питання одразу, і головна незмінна річ — Росія залишається основною загрозою як для Польщі, так і для України.

Навроцький наголосив, що для нього питання оцінки Української повстанської армії не підлягає обговоренню. За його словами, з огляду на важливість цієї теми для поляків, Варшава розраховує на розуміння того, що «символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України».

Відповідаючи на запитання журналістів про свою позицію в розмові з Зеленським, польський президент додав, що прямо повідомив українському колезі про неготовність Варшави миритися з націоналістичними наративами, назвавши це перешкодою для вступу України до ЄС.

Навроцький наголосив, що для нього питання оцінки Української повстанської армії не підлягає обговоренню.

«Прапор Бандери обмежує європейські амбіції України», — заявив польський президент, додавши, що з огляду на важливість цієї теми для поляків Варшава розраховує на розуміння цієї позиції.

Загострення відносин між Україною та Польщею — що відомо

19 червня Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, обурившись рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА. Зеленський у відповідь порівняв польського президента з колишнім прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня від польських нагород відмовилася низка українських політиків і чиновників, зокрема голова ОП Кирило Буданов, а також екс-президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Зеленський заявив, що відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, опублікувавши фото з відділення Нової пошти.

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На тлі загострення Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську 25−26 червня — українську делегацію очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 28 червня, виступаючи з нагоди Дня Конституції, Зеленський оголосив про подання до парламенту законопроєкту про Український національний пантеон, який передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації». У Варшаві це рішення сприйняли негативно, побоюючись подальшого погіршення відносин.

3 липня у Варшаві відбулася зустріч очільника МЗС Андрія Сибіги з польським колегою Радославом Сікорським, під час якої українська сторона запропонувала пакет антикризових заходів, зокрема організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни.