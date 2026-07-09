«Потрібно бути делікатними». Зеленський заявив, що обговорював вчора з Навроцьким історичні питання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з польським колегою Каролем Навроцьким вони, серед іншого, обговорили історичні питання. Також лідери наголосили на необхідності зберегти конструктивний діалог.

Про це Зеленський сказав журналістам у четвер, 9 липня.

«Безумовно, це безпека, і ми розуміємо, що тут у нас один ворог — це Росія. Далі — економіка. Ми в Гданську провели, на мій погляд, успішну конференцію щодо відновлення і відбудови України. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів. Також обговорювали історичні питання», — зазначив глава держави.

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Президент підкреслив, що потрібно бути конструктивними і делікатними, «щоб не зруйнувати важливі, дружні сусідські відносини між Україною і Польщею».

У середу Навроцький повідомив, що зустрічався із Зеленським під час вечері лідерів перед самітом НАТО в Анкарі. Він наголосив на важливості діалогу між Україною і Польщею попри двосторонні суперечності.

«Вчора я під час вечері розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні, аби поговорити», — сказав Навроцький.

8 липня президенти провели ще одну зустріч. Зеленський назвав розмову «важливою і потрібною» й заявив, що вона тривала понад годину.

Навроцький, своєю чергою, сказав, що під час зустрічі з українським колегою сторонам не вдалося вирішити історичні суперечки між країнами, хоча розмова була конструктивною.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Він обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Зеленський після цього порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994−2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005−2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014−2019 роках Петро Порошенко.

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Того ж дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення Нової пошти.

На тлі загострення відносин Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Зеленський оголосив, що направив до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

Польське видання Onet з посиланням на джерела повідомило, що в уряді Польщі «здивовані» рішенням Зеленського і вважають, що законопроєкт може погіршити відносини між країнами.

3 липня у Варшаві відбулася зустріч Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського, під час якої Сибіга запропонував пакет антикризових заходів. Серед них — організація зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни.