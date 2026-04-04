Стосунки Трампа і Стармера можуть бути безповоротно зруйновані — The Guardian

Відносини між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером могли зайти надто далеко, щоб їх можна було повернути до попереднього рівня.

Про це пише The Guardian із посиланням на дипломатичні та політичні джерела після чергових публічних випадів Трампа на адресу британського прем'єра.



За даними видання, Кіра Стармера попередили, що його особисті відносини з Дональдом Трампом можуть бути вже фактично зруйновані. Така оцінка пролунала після виступу президента США під час великоднього заходу в Білому домі, де він публічно передражнив британського прем'єра, поставив під сумнів рішучість Лондона і дозволив собі зневажливі коментарі щодо Великої Британії як союзника.

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Як пише видання, новий епізод став продовженням напруження між Вашингтоном і Лондоном на тлі розбіжностей щодо війни проти Ірану. The Guardian зазначає, що Трамп окремо критикував позицію британського уряду після відмови Лондона дозволити використання британських баз для перших ударів по Ірану. У Даунінг-стріт, своєю чергою, заперечили, що США офіційно зверталися з таким запитом щодо авіаносців або іншої участі Британії.

Після цієї публічної атаки співрозмовники The Guardian заявили, що Стармер правильно зробив, не відповідаючи на випади емоційно. Водночас дипломати радять британському прем'єру активніше посилювати контакти з іншими партнерами — зокрема з Канадою, Австралією та країнами континентальної Європи, оскільки перспективи швидкого відновлення робочих відносин із Трампом виглядають дедалі менш реалістичними. (

1 квітня Кір Стармер заявив, що НАТО залишається найефективнішим оборонним союзом, а Британія віддана своїм зобов’язанням у межах Альянсу. Водночас він підкреслив, що Лондон не дозволить втягнути себе у війну з Іраном і діятиме лише у власних національних інтересах. Ці заяви пролунали після того, як Дональд Трамп пригрозив виходом США з НАТО, а Марко Рубіо допустив перегляд відносин Вашингтона з Альянсом