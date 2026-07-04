4 липня США відзначають 250-річчня своєї незалежності. За цей час території, що колись були британськими колоніями, перетворилися на одну з найбільш впливових країн у світі. Для України — як до, так і після відновлення незалежності у 1991 році - це означало потребу ретельно вибудовувати відносини з Вашингтоном.