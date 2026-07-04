Від УНР до суперечки в Овальному кабінеті. Як розвивалися відносини України та США за останнє сторіччя — інфографіка NV

4 липня, 10:15
NV Преміум
У травні 2026 року США оприлюднили архівне відео візиту Кравчука до Білого дому (Фото: Скриншот відео/National Archives Catalog)

У травні 2026 року США оприлюднили архівне відео візиту Кравчука до Білого дому (Фото: Скриншот відео/National Archives Catalog)

4 липня США відзначають 250-річчня своєї незалежності. За цей час території, що колись були британськими колоніями, перетворилися на одну з найбільш впливових країн у світі. Для України — як до, так і після відновлення незалежності у 1991 році - це означало потребу ретельно вибудовувати відносини з Вашингтоном.

У своїй інфографіці NV нагадує, як розвивалися відносини США та України протягом їхньої історії.

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Редактор: Інна Семенова

Теги:   США Україна-США Інфографіка NV Дональд Трамп Джордж Буш

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