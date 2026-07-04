Від УНР до суперечки в Овальному кабінеті. Як розвивалися відносини України та США за останнє сторіччя — інфографіка NV
У травні 2026 року США оприлюднили архівне відео візиту Кравчука до Білого дому (Фото: Скриншот відео/National Archives Catalog)
4 липня США відзначають 250-річчня своєї незалежності. За цей час території, що колись були британськими колоніями, перетворилися на одну з найбільш впливових країн у світі. Для України — як до, так і після відновлення незалежності у 1991 році - це означало потребу ретельно вибудовувати відносини з Вашингтоном.
У своїй інфографіці NV нагадує, як розвивалися відносини США та України протягом їхньої історії.
- Клінтон та обидва Буші. Метою перших візитів президентів США до Києва було втримати Україну біля Москви та забрати в неї ядерну зброю
- Секретна розмова про Україну. Що у листопаді 1991-го в Овальному кабінеті обговорювали Буш-старший і радник Горбачова
- У США опублікували відео першого візиту Леоніда Кравчука до Білого дому у 1992 році