Венс заявив, що США виграють «у будь-якому разі» у війні з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що країна готова змінити відносини з Іраном , якщо той відмовиться від ядерної зброї. За його словами, американці переможуть за будь-якого сценарію, оскільки ядерна програма Тегерана вже «функціонально знищена».

Під час інтерв'ю на телеканалі HBO він наголосив, що США вдалося послабити Іран.

«Якщо ми укладемо остаточну угоду, то чудово. Якщо ми не укладемо остаточну угоду, їхня ядерна програма все одно буде знищена. Вони як країна все ще набагато слабші, тому я вважаю, що Америка виграє в будь-якому разі», — сказав Венс.

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Венс додав, що збільшення потоків нафти через Ормузьку протоку є «сигналом того, що щось реальне відбувається».

За його словами, переговори з іранською делегацією у Швейцарії були успішними, оскільки ціна на нафту «впала до 73 доларів за барель», а ядерна програма Ірану була «функціонально знищена».

«Якщо вони готові відмовитися від амбіцій щодо ядерної зброї в довгостроковій перспективі, то Сполучені Штати готові докорінно змінити відносини з цією країною… Якщо вони готові змінюватися, ми теж готові змінюватися; якщо вони не готові змінюватися, у нас все ще є всі можливості, і я думаю, що ми перебуваємо в хорошому становищі», — сказав Венс.

Відкриття Ормузької протоки та перша атака на цивільне судно після цього

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту та скасовували санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило через Ормузьку протоку біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», однак згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торгового судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

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У CENTCOM повідомили, що під ударами опинилися сховища ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. За твердженням американської сторони, ці дії стали «рішучою відповіддю» на напад на цивільне судно під прапором Сінгапуру.

Після цього Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході.

28 червня Збройні сили США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на триваючі атаки Тегерана проти комерційного судноплавства.