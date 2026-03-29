Принц Ірану у вигнанні попередив США, що переговори з Тегераном не принесуть користі

Син поваленого 1979 року шаха Ірану Реза Пехлеві вважає, що мирні переговори з нинішнім керівництвом країни не усунуть загрозу для США.

Про це повідомляє Reuters.

Син шаха попередив, що переговори про мир із чинними лідерами Ірану лише відкладуть загрозу для американців на невизначений термін, і знову закликав іранців до масових протестів.

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«Єдине, на що можна очікувати від залишків режиму, — це виграш часу, обман і злодійство. Вони ніколи не будуть чесними або справжніми партнерами у справі миру», — сказав він.

Пехлеві переконаний, що режим Ірану тягнутиме час, вдаватиме, що веде переговори, а потім повернеться до своїх колишніх методів.

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Інфографіка: NV

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує узгодження угоди дуже скоро.

26 березня журналіст The Wall Street Journal Алекс Ворд повідомив, що щонайменше троє республіканців у Конгресі США натякають на можливу підготовку наземної операції в Ірані, яка може розпочатися найближчим часом.

27 березня видання, посилаючись на представників Міністерства оборони, писало, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.