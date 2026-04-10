Як кажуть експерти, для Москви відносини з режимом Кім Чен Ина «побудовані на простому факті - Путіну потрібні боєприпаси для його війни проти України» (Фото: KCNA via REUTERS)

Країна-агресорка РФ за допомогою пропагандистського мистецтва, гастрономії, туризму та співробітництва в науці намагається зміцнити зв’язки своїх громадян із КНДР і диктаторським режимом Кім Чен Ина.

Про це йдеться в опублікованому 10 квітня матеріалі американської газети The New York Times.

«Північна Корея, тоталітарна держава, яка найчастіше асоціюється з голодом, порушеннями прав людини та ядерними погрозами, має економіку, розмір якої становить одну п’ятдесяту від економіки Південної Кореї. Але російський уряд бачить у ній багато привабливого і працює над тим, щоб сприяти формуванню теплих почуттів до Північної Кореї серед російського народу», — пише видання.

Реклама

Оскільки розв’язана путінським режимом війна проти України посилила ізоляцію Росії від Заходу, Кремль звернув погляд на схід, на такі самі авторитарні країни, як Китай і Північна Корея, які вважають себе противниками міжнародного порядку на чолі зі США, вважають журналісти NYT.

Росіянка Анастасія Русанова розповіла виданню, що почала вивчати корейську мову в 13 років, захопившись музичним стилем K-pop і дорамами — популярними південнокорейськими серіалами. Зараз їй 21 рік, вона студентка одного з московських вишів і каже, що «з погляду кар'єрного зростання в Росії Північна Корея видається більш багатообіцяючою».

«У московських університетах проходять лекції з чучхе — північнокорейської державної ідеології самозабезпеченості, — і подібні лекції проводяться і в інших містах. Тридцять російських університетів підписали угоди про співпрацю з північнокорейськими навчальними закладами», — пише NYT.

При цьому, як розповів виданню професор Корейського університету в Сеулі і фахівець із КНДР Федір Тертицький, для Москви відносини з Північною Кореєю «побудовані на простому факті — Путіну потрібні боєприпаси для його війни, а все інше другорядне».



«Лідери Північної Кореї десятиліттями намагалися налагодити відносини з Росією, перш ніж їм це нарешті вдалося. Вони розуміють, що після закінчення війни стануть непотрібні для Москви, і, схоже, намагаються набрати обертів, використовуючи все, що можуть», — додав експерт.

Як пише NYT, режим КНДР, який гостро потребує союзників і нових джерел допомоги, торгових і військових технологій, надає РФ помітну підтримку у війні проти України. Зокрема, диктатор Кім Чен Ин направив тисячі солдатів для участі в боях у Курській області на боці росіян під час операції ЗСУ у 2024—2025 роках.

Реклама:

«Крім того, режим КНДР постачає робочу силу, якої потребує Росія, втрачаючи чоловіків працездатного віку через війну та еміграцію. Згідно з оцінкою, представленою південнокорейськими розвідниками законодавцям, станом на минулий рік у Росії працювало до 15 тисяч північнокорейців», — повідомляє видання.

Крім того, Кремль веде в Північній Кореї пропагандистську роботу через культуру — у Пхеньяні вже виступали деякі з найвідоміших російських балетних і фольклорних колективів, заявили журналісти.

«Ба більше, у КНДР виступав ультранаціоналістичний попспівак Шаман (Ярослав Дронов). Він, зокрема, у 2025-му співав перед Кім Чен Ином — уперше виконавши присвячену диктатору спеціальну оду», — пише NYT.

Однак, як зазначає видання, деякі зусилля Кремля з просування ідей КНДР у РФ не дають результату. Зокрема, журналіст NYT вирішив перевірити, як проходить виставка у великій бібліотеці в Санкт-Петербурзі — присвячена книгам засновника північнокорейського режиму Кім Ір Сена (діда Кім Чен Ина) і його сімейним фотографіями.

Співробітники сказали, що «не знають» про цю експозицію. Згодом з’ясувалося, що вона розташована в бібліотеці на одному з важкодоступних для відвідувачів верхніх поверхів, а експонати не освітлюються.

«Загалом, однак, кампанія Кремля, схоже, працює. У 2021 році, до війни в Україні, 3 відсотки росіян заявили, що вважають Північну Корею дружньою країною, згідно з опитуванням незалежного Левада-центру. До 2025 року майже третина респондентів назвали Північну Корею одним із найближчих союзників Росії», — пише NYT.