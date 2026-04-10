Президент США Дональд Трамп проводить пресконференцію в залі для брифінгів Білого дому, 6 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Про це пише агентство Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

Зазначається, що американський лідер незадоволений тим, що союзники по НАТО не допомогли забезпечити безпеку в Ормузькій протоці. Крім того, він розгніваний відсутністю прогресу в придбанні Сполученими Штатами острова Гренландія.

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Чиновник, чия особистість не розкривається, уточнив, що рішення наразі не ухвалено і Пентагон не отримував від Білого дому вказівок розробити конкретні плани зі скорочення чисельності військ на континенті.

Однак уже сам факт цих дискусій свідчить про те, наскільки різко погіршилися стосунки між Вашингтоном і європейськими союзниками по НАТО останніми місяцями, підкреслює Reuters. Вони також вказують на те, що візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Білого дому не зміг значно поліпшити трансатлантичні відносини, які, ймовірно, перебувають на найнижчому рівні з моменту створення НАТО.

Зараз у країнах Європи дислоковано понад 80 000 військовослужбовців США, і вони відіграють центральну роль у європейській системі безпеки, підкреслює агентство.

Співрозмовник журналістів не уточнив, про які країни йдеться і скільки військових може бути виведено, якщо Трамп ухвалить відповідне рішення.

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

6 квітня Трамп заявив, що його антипатія до НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску і погодитися на анексію США Гренландії.

Раніше Financial Times писало, що Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, щоб змусити європейських союзників приєднатися до коаліції для розблокування Ормузької протоки.

Після цього, за наполяганням генерального секретаря НАТО Марка Рютте, 19 березня група країн, зокрема ключові члени Альянсу Франція, Німеччина і Велика Британія, опублікували заяву про готовність «зробити свій внесок» у забезпечення безпеки проходу через протоку. З моменту публікації до заяви приєдналися й інші країни.

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8 квітня Марк Рютте провів зустріч із Трампом у Вашингтоні, після чого заявив, що американський президент «явно розчарований» тим, що багато союзників по НАТО не підтримали війну проти Ірану.

Трамп після зустрічі з Рютте розкритикував НАТО, заявивши, що країни-члени Альянсу не підтримали США, коли Вашингтон цього потребував, і висловив сумнів щодо їхньої подальшої допомоги.