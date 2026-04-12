Після візиту лідерки тайванської опозиції в Китаї заявили про відновлення деяких зв’язків з островом

Зустріч Чен Лівун та Сі Цзіньпіна в Китаї, 10 квітня 2026 року (Фото: CTI via REUTERS TV)

Після візиту лідерки тайванської опозиційної партії Гоміньдан Чен Лівун до Китаю та її зустрічі з Сі Цзіньпіном, що відбулась 10 квітня, Тайванське бюро праці при Комуністичній партії Китаю опублікувало заяву, в якій йдеться про вивчення можливості створення довгострокового механізму зв’язку між Комуністичною партією та партією Гоміньдан .

Заяву було оприлюднено 12 квітня, повідомило агентство AP.

Тайванське бюро праці при КПК стверджує, що це сприятиме імпорту тайванської продукції аквакультури, який воно раніше забороняло.

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Під час зустрічі Чен Лівун та Сі Цзіньпін закликали до миру, не наводячи подробиць. Агентство нагадує, що Китай вважає Тайвань своєю територією та не виключає застосування сили для його анексії.

Рада Тайваню у справах материка, яка контролює відносини з Китаєм, заявила, що оголошені заходи, такі як сприяння механізму зв’язку, були «політичними угодами» між двома партіями в обхід уряду острова.

«Позиція уряду чітка: для забезпечення інтересів нації всі відносини через протоку, що стосуються державної влади, повинні обговорюватися обома урядами на рівних та гідних засадах, щоб бути ефективними та справді захищати права і добробут народу», — заявила Рада у справах материка у відповідь на заяву Китаю.



Китай і Тайвань фактично розділені з 1949 року. У 2016 році Пекін майже припинив офіційний діалог з урядом Тайваню та відправляє військові кораблі і винищувачі все ближче до острова.

У 2019 році Китай заборонив своїм громадянвм їздити на Тайвань, а тайванські правила вимагають від китайських відвідувачів мати дійсну візу резидента іншої країни, такої як США або Європейський Союз, щоб подати заявку на отримання гостьової візи.

У 2021 році Китай заборонив імпорт тайванських ананасів, а потім поширив заборону на інші фрукти та продукти риболовства, включаючи морського окуня, кальмарів та тунця.

