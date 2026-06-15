Після заяви Трампа про скасування плати за прохід Ормузькою протокою Іран знову заговорив про «стягування зборів»

Іран заявив, що дозволить лише 60-денний пільговий період для безкоштовного проходу суден Ормузькою протокою (Фото: REUTERS/Stringer)

Іран заявив, що планує стягувати збори за «кілька послуг» в Ормузькій протоці – після того, як президент США Дональд Трамп сказав , що плату за прохід протокою буде скасовано.

Про це повідомив телеканал CNN у понеділок, 15 червня, з посиланням на заяву іранського Міністерства закордонних справ.

Там заявили, що транзитні збори дійсно стягуватися не будуть, але платити нібито доведеться за «навігаційні послуги, захист навколишнього середовища, потенційно страхування суден та інші послуги, що пропонуються Іраном та Оманом».

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Так само 15 червня іранське державне агентство Fars повідомило, з посиланням на «поінформоване джерело», що до тексту домовленості зі США начебто в останній момент були внесені зміни, «які чітко й однозначно визначають питання здійснення спільного суверенітету Ірану та Оману над Ормузькою протокою». Зокрема іранське джерело стверджує, що в документі згадуються «послуги судноплавства», а це, за його словами, означає, що Штати фактично «визнають право Ірану стягувати відповідні платежі».

У повідомленні Fars йдеться, що Іран погоджується дозволити прохід суден Ормузької протокою без оплати протягом 60 днів — мовляв, США погодилися із самими принципом стягнення платежів, а від Ірану домоглися «лише 60-денної пільги».

14 червня президент США Дональд Трамп заявив у коментарі Fox News, що угоду між США та Іраном підпишуть в онлайн-форматі протягом «найближчих двох-трьох годин», а за тиждень відбудеться церемонія підписання в Європі.