«Видно було, як Путін злиться». Журналіст розповів про «досить серйозний результат» відкритого листа Зеленського

«Ви його (Володимира Путіна — ред.) реакцію бачили в прямому ефірі з Петербурга, ця реакція — злість, це головне. Видно було, як Путін злиться. І мені здається, у цьому сенсі лист вийшов досить успішним політично, тому що Путін опинився в ситуації, коли він хвилин 10 його коментував. І це саме по собі означає, що цього разу не вийшло пройти повз, він не зміг від нього відмахнутися, він змушений був коментувати. Він на щось мав відповідати, він парирував, вибирав із нього тези, на які йому легше відповісти або щоб якось постати в кращому світлі. Загалом, він якось відбудовувався в підсумку від цього тексту, і це саме по собі результат досить серйозний», — заявив Фішман в ефірі Radio NV.

Реклама:

Від зазначив, що Путін може посилити бомбардування України, але не може «вирішити проблему Зеленського».

«Ясно, що один із варіантів для Путіна перемоги у війні - це усунення Зеленського. Будь-яке — політичне, не політичне. Якщо Зеленського немає, то він може теж оголошувати про перемогу. Але він не може цього домогтися. Він би хотів вибори провести в Україні, він би хотів кризу політичну влаштувати в Україні. Він кличе Зеленського до Москви, бо сподівається, що тоді це вплине, це вдарить по Зеленському в Україні, теж спровокує політичну кризу. Він намагається цю мету якось переслідувати, у нього нічого не виходить. Він отримує цей текст, дико злиться з цього приводу, нічого не може толком протиставити», — пояснив журналіст.

Реклама

Фішман додав, що лист Зеленського прочитає вся російська еліта, що теж є результатом.

«Еліта вже прочитала. І вона впізнає себе в цьому тексті, я думаю. Уже всім зрозуміла та ситуація, яку описав Зеленський. … Ситуація на фронті змінюється. І це найважливіше, що відбувається. І ця еліта ще раз отримує, відповідно, підтвердження в цьому. І для неї це зайвий привід подумати, а де ця дистанція між тим, що говорить Путін про війну, і тим, як він себе поводить з приводу цієї війни, і тією реальністю, яка є насправді. Що робити з цією величезною прірвою між одним та іншим? І це те питання, яке сьогодні еліта в собі ось якось несе і намагається якось його осмислити», — зазначив журналіст.

Відкритий лист Володимира Зеленського та реакція Путіна — головне

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритого листа диктатору РФ Володимиру Путіну, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% вбитими і 37% пораненими), постійно переносить строки захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів і дефіцитом бензину.

Реклама:

Читайте також: Москва озвучила нові претензії до Зеленського через його відкритий лист Путіну

Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

У ЄС і США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на листа, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

Диктатор РФ стверджував, що лист написаний «з елементами хамства», і зображував здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).

9 червня на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії в Таллінні Зеленський заявив, що отримав потрібний результат від свого відкритого листа Путіну.

«Я не можу поділитися з вами всіма деталями, але моя держава потребує дуже значної кількості антибалістичних можливостей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат, але я це зробив. У мене була мета, надіславши листа Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен», — сказав президент України.