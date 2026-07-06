«Штурмував Київ» з підвалу в Грозному. ЗМІ з’ясували, що пропагандистське відео Кадирова на початку вторгнення записували у в’язниці

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров на початку війни знімав пропагандистське відео у секретній в’язниці в Чечні (Фото: Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров на початку війни опублікував відео, на якому нібито проводить нараду «за сім кілометрів від Києва». Журналісти з’ясували, що цей ролик був записаний у підвалі секретної в’язниці в Чечні.

Про це пише Новая газета Европа у великому розслідуванні про те, як влаштована армія Кадирова, яка забезпечила йому політичне «безсмертя».

Відео наради Кадирова з командирами «під Києвом», яке чеченські ЗМІ поширили на початку повномасштабної війни Росії проти України, насправді було зняте в Чечні.

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Ролик, про який ідеться, чеченська державна телерадіокомпанія Грозний опублікувала 13 березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Телеканал стверджував, що глава Чечні особисто перебуває в зоні бойових дій в Україні. У відео показували нібито нараду Кадирова з його силовиками, яка, за твердженням авторів, відбувалася лише за сім кілометрів від Києва.

На записі учасники наради в камуфляжі стоять у підвалі, на стіні якого висить прапор Чечні з портретом Ахмата Кадирова. Глава Чечні слухає доповідь заступника начальника Росгвардії по Чечні Даніїла Мартинова про те, як бійці за наказом Кадирова штурмом захопили порожній дитячий будинок, зізнаючись таким чином у замаху на реальний воєнний злочин відповідно до Женевських конвенцій. А саме у спробі захоплення дитячого будинку з метою насильницького переміщення українських дітей до Росії. По суті, зі слів Мартинова випливає, що такі завдання ставило керівництво Росгвардії перед військовими, під час вторгнення до України.

Наприкінці відео Кадиров перебиває доповідача і, показуючи на карту, запитує: «Звідси зараз до Києва сім кілометрів?». «Так, від тієї точки, де ми були, до Києва залишалося сім кілометрів», — відповідає Мартинов.

Відео не викликало довіри ні в російської, ні в української сторони. Тодішній радник президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович написав: «Якщо Кадиров справді під Києвом, ЗСУ його знищать». Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має офіційної інформації про поїздку глави Чечні Рамзана Кадирова в Україну. «Ну він же, здається, прямо не стверджував, що перебуває там», — додав він.

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У відповідь Арестовичу Кадиров написав: «Чому „якщо“? Ти не бачив відео чи мені потрібно постукати у твої двері?». Публічно Пєскову він не відповів.

За словами джерела Нової газети Європа, нарада Кадирова «під Києвом» була постановкою, організованою його піар-командою. Зйомки відбувалися 12 березня 2022 року в одному з приміщень секретної в’язниці СОБР Ахмат у Грозному.

За даними видання, частину учасників зйомок привели на «нараду» із сусідньої камери підвалу СОБР. Серед них журналісти називають командира батальйону Південь Хусейна Межидова та командира полку Північ Магомеда Тушаєва, які, за даними розслідування, могли перебувати під арештом через контрабанду трофейної зброї, вивезеної з України.

У тій самій в’язниці, за даними видання, опинився і командир кадирівського ОМОНу Анзор Бісаєв — після конфлікту з Мартиновим. Під час боїв за Гостомельський аеропорт він нібито вдарив Мартинова через те, що той залишив поле бою. Водночас стверджується, що згодом сам Бісаєв також залишив позиції.

Глава Чечні, його соратники, силовики та кадирівський спецпідрозділ Ахмат від початку повномасштабної війни активно займаються самопіаром у соцмережах і прокремлівських медіа. За це їх критикують як російські «воєнкори» та Z-пабліки, так і українські ЗМІ. Перші вважають, що кадирівці часто відсиджуються в тилу під час реальних боїв. Другі іронічно називають кадирівських військових «тікток-військами» через постановочні відео.

Новая газета Европа пов’язує активну піар-кампанію представників Чечні з конфліктом між Рамзаном Кадировим і керівництвом Міноборони Росії та Росгвардії на початку війни. Як стверджує видання, причиною стали звинувачення в дезертирстві елітних кадирівських силовиків у перші дні повномасштабного вторгнення.