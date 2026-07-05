Віцепрезидент США Джей Ді Венс констатував, що у Росії відсутні успіхи на фронті (Фото: REUTERS/David Dee Delgado)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс , коментуючи війну Росії проти України, заявив, що здобутки Росії завдяки наступу на Україну прямують до нуля і це може наблизити кінець війни.

В інтерв'ю The Times Венс заявив, що йому здавалося зрозумілим, що розподіл безпілотників та технологій спостереження означає, що для України було б більш логічно закріпитися та виснажити Росію, ніж розпочинати дороговартісні наступальні дії для повернення окупованих територій.

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«Якщо ви пам’ятаєте, влітку 2023 року великою суперечкою було те, чи повинна Україна намагатися розпочати масштабний контрнаступ. Майже весь західний світ, включаючи президента Байдена, підштовхував українців до масштабного контрнаступу, що, озираючись назад, було стратегічною та тактичною катастрофою», — заявив віцепрезидент США.

За його словами, адміністрація Трампа схиляється до того, що українці повинні максимально перебувати в обороні.

«Такий підхід приніс набагато більше плодів, оскільки оборона легша, ніж наступ. Це дозволило українцям використати трохи більше своєї тактичної переваги. Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у такому становищі, коли здобутки, які вони можуть отримати завдяки продовженню наступальних операцій, зникаюче малі — і наближаються до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для завершення цієї справи (війни Росії проти України — ред.)», — пояснив свою думку Венс.

Він наголосив, що росіяни «багато платять» за кожен квадратний кілометр української території, та пов’язав це з тим, що Сполучені Штати та НАТО заохочували Україну більше зосередитися на обороні — і це довело свою ефективність.

Зміна позиції Білого дому щодо війни Росії проти України — головне

4 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, привітавши його з 250-річчям незалежності США. 5 липня у Білому домі підтвердили, що Зеленський і Трамп проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО в Анкарі 7−8 липня.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «на Алясці не було жодної угоди», а була лише пропозиція.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на ці слова з докором.

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28 червня російський диктатор Володимир Путін визнав, що «в Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей», і стверджував, що «компроміси, які обговорювалися, якраз і були тими пропозиціями, які були висунуті американською стороною до нас».

23 червня газета Financial Times писала, що Трамп під час саміту G7 був «надзвичайно вражений і захоплений» недавньою кампанією далекобійних ударів України по Росії.

За даними двох джерел видання, він також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш схильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильний чинити тиск на Росію.

Того ж дня Видання The Kyiv Independent із посиланням на українського високопосадовця повідомило, що Трамп у приватному порядку порадив президенту України діяти «сміливіше» щодо Росії.

14 червня Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з 80-річчям. 16 червня на полях саміту G7 у Франції відбулася зустріч Зеленського, Трампа та президента Франції Еммануеля Макрона.