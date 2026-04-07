Венс звинуватив Україну у спробах вплинути на вибори в США та Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що українські спецслужби намагались вплинути на вибори в США та Угорщині (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що деякі люди в українських спецслужбах «намагались втрутитись» у президентські вибори США у 2024 році й зараз нібито роблять це в Угорщині.

«Так, ми, звичайно, знаємо, що в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на результати американських та угорських виборів. Це просто їхня звична практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за співпрацю з певними елементами їхньої системи», — сказав Венс під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у вівторок, 7 квітня.

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За словами віцепрезидента США, в українській системі були люди, які напередодні президентських виборів у листопаді 2024 року "проводили агітаційну кампанію" разом із демократами. The Guardian зазначає, що цю заяву Венс зробив, займаючись тим самим в Угорщині.

«Тож я в курсі таких речей, але, знаєте, я не думаю, що Віктор (Орбан — ред.) дозволяє цим речам впливати на себе, я не дозволяю цим речам впливати на мене», — заявив Венс.

Він також наголосив, що всі зацікавлені в тому, щоб війна Росії проти України закінчилась якнайшвидше.

«І що б не думали про мене або про когось іншого певні елементи в українській системі, я справді вірю, що в інтересах України, в інтересах Європи та Угорщини, в інтересах Сполучених Штатів, щоб ця війна закінчилася якомога швидше», — додав Венс.

Віцепрезидент США прибув до Угорщини 7 квітня. Його візит розпочався за кілька днів до проведення в країні парламентських виборів, які повинні відбутися 12 квітня.

Венс заявляв, що прибув до Будапешта, оскільки Брюссель «втручається» в угорські вибори. Він стверджує, що «бюрократи в Брюсселі» намагалися втрутитися у вибори, наприклад, піднявши ціни.

Раніше агентство Reuters писало, що поїздка Венса має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

25 березня президент США Дональд Трамп заявив про свою «повну підтримку» Орбана й закликав угорців проголосувати за нього на парламентських виборах.

16 лютого Віктор Орбан під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори.

Також 15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

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1 квітня агентство Reuters із посиланням на результати двох соцопитувань повідомило, що угорську опозиційну партію Тиса підтримують 56% виборців, які визначилися з вибором, що на 3% більше, ніж на початку березня. При цьому правлячу партію Фідес підтримали 37% респондентів, що на 2% менше, ніж три тижні тому. Ще близько 26% виборців поки що не визначилися.