«Найімовірніше, російська операція». У МЗС заявили, що Україна не має стосунку до вибухівки, знайденої біля газопроводу в Сербії

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не має стосунку до вибухівки, знайденої поблизу трубопроводу Турецький потік у Сербії .

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу Турецький потік у Сербії. Україна не має до цього жодного стосунку», — написав Тихий у соцмережі Х.

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Він припустив, що до цього може бути причетна Росія. Речник українського МЗС вважає, що це, найімовірніше, була російська операція під чужим прапором, здійснена в межах втручання Москви у вибори в Угорщині.

5 квітня президент Сербії Александр Вучич заявив, що на території муніципалітету Каніжа поряд з об'єктом газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої. За словами Вучича, йдеться про два великі пакети вибухівки з детонаторами.

Він також заявив, що повідомив про інцидент прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

«Є певні сліди, про які я не можу говорити. Там велика територія, велике озеро, тому пошуки тривали довго, і вертолітні підрозділи надали велику допомогу. Але очевидно, що світ, а точніше геополітичні ігри, не залишать нас у спокої, і саме тому ми маємо продемонструвати найвищий рівень боєготовності», — заявив Вучич.

Своєю чергою Орбан скликав з цього приводу засідання надзвичайної ради оборони.

У березні газета The Washington Post писала, що російська розвідка планувала інсценувати замах на угорського прем'єра, щоб підвищити його шанси на перемогу на парламентських виборах і зберегти вплив Москви в Угорщині.

Речник Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою заявив, що ці дані є «дезінформацією».

16 лютого Віктор Орбан під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори.

Також 15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

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3 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито знову атакувала газопровід Турецький потік. За його словами, це «дуже груба атака на суверенітет Угорщини».