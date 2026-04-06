У Сербії заявили, що Україна не причетна до закладення вибухівки біля Турецького потоку

Сербські спецслужби встановили, що Україна не причетна до вибухівки, знайденої поблизу трубопроводу Турецький потік у Сербії. Про це повідомляє Kurir .

Директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч заявив, що спецслужби зіткнулися з «великою кількістю дезінформації» щодо закладення вибухівки на газопроводі Турецький потік.

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«Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда», — наголосив він.

За його словами, те, що хтось виробляє вибухівку, ще не означає, що він є виконавцем або замовником.

При цьому Йованіч розкрив, що маркування на вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена ​​в США.

Він підкреслив, що винного в інциденті затримують, але невідомо, скільки днів або місяців триватиме розслідування.

5 квітня президент Сербії Александр Вучич заявив, що на території муніципалітету Каніжа поруч з об'єктом газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої.

За його словами, йдеться про два великі пакети вибухівки з детонаторами. Вучич також повідомив про інцидент прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Своєю чергою Орбан скликав з цього приводу засідання надзвичайної ради оборони.

Того ж дня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запевнив, що Київ не має жодного стосунку до знайденої вибухівки.

Він також припустив, що до цього може бути причетна Росія. Тихий вважає, що це, найімовірніше, була російська операція під чужим прапором, здійснена в межах втручання Москви у вибори в Угорщині.