Чому провалилась провокація Угорщини з імітацією спроби підриву Турецького потоку в Сербії - Семиволос

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Radio NV розповів, чому провалилась провокація Угорщини з імітацією спроби підриву Турецького потоку в Сербії.

«Якщо ми повертаємося до ситуації зі спробою імітації підриву нафтогона Турецький потік в Сербії, то тут слід розуміти, що в Будапешті давно вже сидять російські політтехнологи, і українські спецслужби давно вже попереджали про можливість провокацій, в яких, власне, ці фахівці мають неабиякий досвід, якраз напередодні виборів. І те, що це сталося, власне, нічого дивного в цьому немає, це якраз і демонстрація російського сліду, російського почерку в цій, так би мовити, брудній грі. Я сподіваюся, що адекватна реакція Сербії і неготовність їхня грати за московськими і будапештськими правилами якраз свідчать про те, що ця провокація провалилася», — заявив Семиволос в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що динаміка стосунків Києва та Белграда позитивна «не в останню чергу завдяки тому, що там активне посольство».

«Мені здається, що тут важливо, коли обидві сторони чують і дослухаються одна до одної, і бачать спільний інтерес. І за останні місяці в мене виникло відчуття, що такий спільний інтерес виник. Більше контакту, більше взаємодії, більше розуміння, наскільки я бачу», — сказав експерт.

Семиволос підтвердив, що в Москві з цього приводу нервують, та додав, що росіяни «доволі інтенсивно» намагаються зашкодити діяльності українського посольства у Сербії.

Вибухівка біля Турецького потоку в Сербії - що відомо

3 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито знову атакувала газопровід Турецький потік. За його словами, це «дуже груба атака на суверенітет Угорщини».

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що в неділю, 5 квітня, на території муніципалітету Каніжа поруч з об'єктом газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої. За його словами, «якби там сталося вимкнення газу, в Угорщини не було б газу, і у нас у північній Сербії теж».



«Є певні сліди, про які я не можу говорити. Там велика територія, велике озеро, тому пошуки тривали довго, і вертолітні підрозділи надали велику допомогу. Але очевидно, що світ, а точніше геополітичні ігри, не залишать нас у спокої, і саме тому ми маємо продемонструвати найвищий рівень боєготовності», — заявив він.

У свою чергу, речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не має стосунку до вибухівки, знайденої поблизу трубопроводу Турецький потік у Сербії.

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Він припустив, що до цього може бути причетна Росія. Речник українського МЗС вважає, що це, найімовірніше, була російська операція під чужим прапором, здійснена в межах втручання Москви у вибори в Угорщині.

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр припустив, що інцидент з вибухівкою біля газопровода Турецький потік у Сербії може бути спланованою операцією «під фальшивим прапором» для зриву парламентських виборів, що мають відбутись наступного тижня.

Він розповів, що вже кілька тижнів поспіль з різних джерел надходять повідомлення, що через падіння рейтингу правлячої партії Фідес прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче «перейти чергову межу», використовуючи для цього Сербію та Росію.

За його словами, якщо Орбан використає інцидент із вибухівкою в передвиборчих цілях, це означатиме, що це була «заздалегідь спланована операція».

У Сербії повідомили, що їхні спецслужби встановили, що Україна не причетна до вибухівки, знайденої поблизу трубопроводу Турецький потік.

«Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда», — наголосив директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч.

За його словами, те, що хтось виробляє вибухівку, ще не означає, що він є виконавцем або замовником.

При цьому Йованіч розкрив, що маркування на вибухівці свідчить про те, що вона була виготовлена ​​в США.