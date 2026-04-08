Іран атакував ОАЕ, Кувейт та Бахрейн ракетами і дронами попри оголошене перемир’я зі США

Наслідки іранської атаки у Бахрейні, 8 квітня 2026 року (Фото: Observer 360/X)

Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт і Бахрейн заявили про ракетні та дронові атаки на їхню територію, попри домовленість США та Ірану про двотижневе перемир’я . Про це повідомляє Al Jazeera .

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що протиповітряна оборона перехоплювала ракети та безпілотники, що летіли з Ірану. У країні лунали вибухи.

Армія Кувейту повідомила, що іранські дрони атакували важливі нафтові об'єкти, електростанції та заводи з опріснення води, завдавши серйозної шкоди інфраструктурі.

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У Кувейті зазначили, що системи ППО збили 28 безпілотників, якими Іран атакував о 08:00 за місцевим часом.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну зауважило, що Тегеран запустив по країні БпЛА через кілька годин після того, як США оголосили про припинення вогню.

За даними міністерства, унаслідок падіння уламків двоє людей отримали поранення, а кілька будинків були пошкоджені.

Зранку у столиці Бахрейну, Манамі, пролунали вибухи. Дим піднімався з району на острові Сітра, де розташовані основні енергетичні об'єкти Бахрейну.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Напередодні Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости й електростанції країни. Він також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).