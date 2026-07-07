У сирійському Дамаску сталася серія вибухів біля готелю, де ночував Макрон

У вівторок, 7 липня, у столиці Сирії Дамаску сталися два вибухи неподалік від готелю, де президент Франції Еммануель Макрон провів ніч. Макрон перебуває з візитом у Сирії перед поїздкою на саміт НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на дані AFP, отримані від джерела в службах безпеки.

Очевидці бачили дим, що піднімався над районом неподалік від готелю в центрі Дамаска, де французький президент провів ніч і який вранці залишив, щоб вирушити на переговори до президентського палацу.

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Зазначається, що Макрон перебуває в Сирії з першим робочим візитом після того, як був повалений диктатор Башар Асад.

Фото: REUTERS

За словами джерела, одну з бомб було закладено у сміттєвий контейнер, а іншу — в автомобіль біля готелю Four Seasons.

Фото: REUTERS

За повідомленням журналіста Le Figaro з Дамаска, президент Макрон прибув до сирійського президентського палацу, де у нього запланована зустріч з Ахмедом аш-Шараа, після чого він візьме участь в інших ділових зустрічах. Пізніше Єлисейський палац повідомив, що Макрон у безпеці й продовжує свій візит.

Фото: REUTERS

Візит Макрона відбувся після того, як 30 червня внаслідок вибуху бомби в кафе в центрі Дамаска загинули десять осіб.

5 квітня президент України Володимир Зеленський вперше прибув до столиці Сирії Дамаска.

Він провів переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Зеленський повідомив, що вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.