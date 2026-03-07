«Непорозуміння в лавах офіцерів». Президент Ірану Пезешкіан перепросив за удари по країнах Перської затоки

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у відеозверненні у суботу, 7 березня, попросив вибачення у країн Перської затоки через атаки дронами та ракетами, пише Associated Press.

«Я повинен вибачитися від свого імені перед сусідніми країнами, які були атаковані Іраном», — сказав Пезешкіан.

Він заявив, що надалі Іран буде атакувати сусідні країни, тільки якщо вони битимуть до його країні. Пезешкіан додав, що конфлікт із країнами Перської затоки «можна вирішити дипломатичним шляхом».

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Президент Ірану також стверджує, що напади сталися, ймовірно, через «непорозуміння в лавах офіцерів».

AP пише, що заява президента пролунала на тлі нових ранкових ударів Ірану по Бахрейну, Саудівській Аравії та ОАЕ, аеропорт у Дубаї знову призупиняв роботу через атаки.

Звернення Пезешкіана доводить обмежені повноваження політичних лідерів теократії у порівнянні з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Гвардія, яка контролює балістичні ракети, націлені на Ізраїль та інші країни, підпорядковувалася лише верховному лідеру Алі Хаменеї, який загинув внаслідок удару США 28 лютого. Судячи з усього, КВІР самостійно вибирає цілі в міру розширення конфлікту, пише AP.

Інфографіка: NV

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.