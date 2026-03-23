Дитина у київському метро під час російської ракетно-дронової атаки, 22 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україні потрібен не час для проведення виборів, а мир, який забезпечить майбутнє українським дітям.

«Україні потрібен не час для підготовки і проведення виборів, а здобутий у війні мир, який забезпечить майбутнє нашим дітям. Як, наприклад, здобували його наші діди під час Другої світової — своєю кров’ю. Саме така кров є виправданою», — заявив Залужний у своєму блозі для NV.

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Вибори в Україні - що відомо

У грудні 2025 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук схвалив створення робочої групи щодо можливості проведення виборів, головою якої обрали Олександра Корнієнка. Згодом голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що Центральна виборча комісія відновила роботу Державного реєстру виборців, що може свідчити про поступову підготовку до виборів.

7 січня 2026 року Зеленський заявив, що в лютому можуть розпочати підготовку змін до законодавства щодо виборів і референдуму, але це залежить від мирних переговорів.

Президент заявив про готовність провести вибори на тлі тиску американського президента Дональда Трампа. Той закликав Україну провести президентські вибори, а 2025 року повторював тези російської пропаганди, називаючи Зеленського «диктатором без виборів».

11 лютого видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Україна планує проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з країною-агресором Росією цієї весни на тлі вимоги США організувати голосування до 15 травня 2026 року.

Згодом інформагентство Укрінформ із посиланням на джерело в Офісі президента заявило, що проведення виборів в Україні найближчим часом малоймовірне, оскільки Росія продовжує завдавати ударів, зокрема й по цивільному населенню.

14 лютого президент України Володимир Зеленський у межах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Україна готова провести президентські вибори і референдум щодо мирної угоди після двомісячного перемир’я.

«Це щось дивне. Я вже багато разів про це говорив. Потім я сказав, що якщо американська сторона наполягатиме на цьому, я готовий показати, що ми готові до цього. Гаразд, дайте нам… Я дуже чесний. Дайте нам два місяці перемир’я, і ми підемо на вибори. Ось і все», — заявив глава української держави.

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Зеленський спростував інформацію FT про те, що він планує оголосити про вибори глави держави та референдум щодо мирної угоди 24 лютого.



24 лютого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що законопроєкт про повоєнні вибори, над яким працює відповідна робоча група, буде представлений у парламенті найближчим часом. Після його розробки Україна зможе визначити, коли саме повинні відбутися вибори.