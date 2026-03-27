Угорщина може припинити блокування рішень ЄС щодо України та Росії у разі втрати влади Віктором Орбаном після виборів 12 квітня (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Багато чиновників Євросоюзу сподівається, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан програє вибори 12 квітня, що може покласти край блокуванню рішень ЄС. Але Брюссель не розраховує на «революцію» у політиці Будапешта після приходу до влади опозиційної Тиси, сказано у матеріалі Reuters , яке поспілкувалося з понад десятком чиновників.

Дипломати з урядів багатьох країн Європи сподіваються, що, якщо Орбан втратить владу, Угорщина припинить блокувати політичні ініціативи ЄС, починаючи від надання кредиту Україні і закінчуючи санкціями проти Росії.

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Якщо ж Орбан переможе і продовжить користуватися своїм правом вето, деякі політики очікують на спроби відсунути Угорщину «на другий план».

«Якщо Орбан залишиться, нам доведеться змінити спосіб роботи», — сказав високопоставлений європейський чиновник.

Багато хто з нинішніх та колишніх представників ЄС відверто висловив своє розчарування Орбаном, пише Reuters. Вони стурбовані тим, що демократичні норми в Угорщині перебувають у занепаді, враховуючи, що Орбан консолідував виконавчу владу, обмежував свободу ЗМІ та діяльність неурядових організацій, а також проводив кампанії дискредитації Брюсселю.

Тісні зв’язки уряду Орбана з Кремлем після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвели до глибшого розриву між Будапештом та багатьма західними столицями.

«Я думаю, що всі сподіваються, що Орбан програє», — сказав один з дипломатів ЄС.

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Деякі політики Євросоюзу сподіваються на початок «нової ери» у відносинах з Будапештом у разі перемоги на виборах 12 квітня опозиційної партії Тиса, але серед них панує й обережність.

Колишня заступниця голови Європейської комісії Вера Йоурова вважає, що перемога опозиції «відновить шанс на єдність у питаннях базової безпеки» в ЄС, що складається з 27 країн.

Але Петер Мадяр все одно залишиться найбільшим скептиком щодо міграції та можливості вступу України до ЄС, пише Reuters.

«Я майже не маю ілюзій щодо світогляду Мадяра. Нам слід бути обережними і не очікувати занадто багато. Різниця буде більше в риториці, ніж у суті», — сказав один з дипломатів.

Мадяр належить «до того самого політичного табору», що й Орбан, тому «ніхто не очікує революції», вказав ще один співрозмовник Reuters.

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Радник Мадяра анонімно підтвердив, що Будапешт у разі перемоги Тиси дійсно не суттєво відрізнятиметься від адміністрації Орбана щодо міграції та розширення ЄС.

«Але різниця полягає в тому, що Орбан використав це, щоб шантажувати ЄС та представляти російські інтереси. Ми представлятимемо угорські інтереси», ­— запевнив він.

Згідно з даними опитування Інституту громадської думки та ринкових досліджень Medián, проведеного з 17 по 20 березня, в Угорщині продовжує зростати перевага опозиційної партії Тиса перед парламентськими виборами, що відбудуться 12 квітня. Ця політсила випереджає правлячу коаліцію Фідес на 16 відсоткових пунктів.

23 березня Мадяр заявив, що в разі перемоги його партія усуне ключових соратників прем'єр-міністра Орбана з посад, назвавши його оточення «мафією».