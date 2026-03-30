У ЄС обговорюють п’ять сценаріїв реагування на можливу перемогу Віктора Орбана на виборах (Фото: REUTERS/Ів Герман)

В ЄС обговорюють п’ять сценаріїв реагування на можливу перемогу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах, повідомляє Politico з посиланням на 10 дипломатів Євросоюзу.

За інформацією джерел видання, у Брюсселі побоюються, що під час імовірного нового терміну Орбан може ускладнити ухвалення ключових рішень у ЄС, зокрема у сфері зовнішньої політики, бюджету та санкцій.

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Один з європейських чиновників сказав, що в разі перемоги Орбана на виборах «почнеться справжня боротьба» за збереження єдності блоку. Інший дипломат назвав Орбана «троянським конем», який підриває довіру всередині Євросоюзу.

Видання уточнює, що в ЄС уже обговорюють можливі сценарії стримування Будапешта після виборів у квітні. Серед варіантів — зміна правил голосування, обмеження або призупинення фінансування для Угорщини, а також більш жорсткі кроки, включно з можливістю виключення країни з ЄС.

Politico повідомляє, що один із найбільш обговорюваних варіантів розв’язання проблеми є розширення використання голосування кваліфікованою більшістю. Наразі низка важливих рішень у ЄС вимагає одностайної підтримки всіх держав-членів.

У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювали б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, що представляють 65% населення Євросоюзу.

Інший варіант — це ширше використання гнучких форматів співробітництва, коли група країн ЄС може рухатися далі в певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів союзу. Однак дипломати наголошують, що такий механізм має залишатися винятком, а не новою нормою для ЄС.

Також зазначається, що в ЄС розглядають ще один варіант — посилення фінансового тиску. Цей пункт уже включено до пропозиції Комісії щодо наступного довгострокового бюджету, який обговорюватимуть під головуванням Ірландії в Раді ЄС, починаючи з липня.

Водночас Будапешт дав зрозуміти, що накладе вето на будь-які жорсткіші умови дотримання верховенства права, пов’язані з використанням коштів ЄС, повідомляють журналісти.

Також проти Угорщини можуть застосувати призупинення права голосу для Угорщини. У 2018 році Європейський парламент застосував статтю 7 ЄС, яка дає змогу призупиняти право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку.

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Як заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, «навіть спроби застосування статті 7 чинять тиск на Угорщину — вони дуже нервують».

Найбільш радикальною і водночас найменш реалістичною опцією залишається виключення Угорщини з ЄС, ідеться в матеріалі.

У матеріалі йдеться про те, що такого прецеденту в історії ЄС ще не було, і більшість дипломатів вважає цей варіант політично небезпечним, адже він може підштовхнути Будапешт до ще тіснішої співпраці з Росією.

Згідно з даними опитування Інституту громадської думки та ринкових досліджень Medián, проведеного з 17 до 20 березня, в Угорщині продовжує зростати перевага опозиційної партії Тиса перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня. Ця політсила випереджає правлячу коаліцію Фідес на 16 відсоткових пунктів.

23 березня Мадяр заявив, що в разі перемоги його партія усуне ключових соратників прем'єр-міністра Орбана з посад, назвавши його оточення «мафією».

16 лютого Орбан під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.