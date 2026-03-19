«Це не може тривати далі». В ЄС готуються до «серйозної розмови» у разі перемоги Орбана на виборах в Угорщині — Politiсo

Європейський Союз готується до різних сценаріїв дій щодо Угорщини залежно від результатів парламентських виборів, зокрема переобрання чинного прем'єра Віктора Орбана може спричинити більш жорстку політику.

Про це у четвер, 19 березня, пише Politico.

Там зазначили, що Європейський Союз готується до можливого загострення відносин з Орбаном через його намір заблокувати кредит для України обсягом 90 мільярдів євро.

Реклама

За даними дипломатів і урядовців, ЄС може вдатися до жорсткіших кроків після угорських виборів. Досі Брюссель уникав прямого конфлікту з Будапештом і не позбавляв країна права голосу, однак це може змінитися, підкреслили в Politico.

«Поведінка Угорщини — це нове дно», — наголосила шведська міністерка у справах Європи Джессіка Розенкранц. Вона також не виключила застосування статті 7 Договору ЄС, яка передбачає можливість позбавлення країни права голосу.



Дипломати також зазначають, що у разі переобрання Орбана країни-члени «проведуть серйозну розмову щодо того, як діяти далі». Якщо ж переможе опозиціонер Петер Мадяр, який сигналізує про готовність до більш конструктивної співпраці, ЄС, ймовірно, займе вичікувальну позицію, додали джерела Politico.

«Прем'єр-міністр Орбан має розуміти, що він постійно перевіряє межі того, що інші держави-члени готові терпіти. Це не може тривати далі», — сказав один із дипломатів.

Водночас інший підкреслив, що «це обов’язково матиме наслідки після виборів. Ми просто чекаємо, коли це станеться».

За даними Politico, поки що в ЄС немає чіткого рішення, як саме стримувати Орбана у разі його переобрання, а запуск процедури за статтею 7 проти Угорщини залишається малоймовірним через брак одностайної підтримки. Водночас розглядаються інші варіанти тиску, зокрема посилення умов для отримання фінансування ЄС і можливе притягнення Орбана до суду через блокування рішень щодо кредиту Україні, зазначило одне з джерел видання.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади у 2010 році. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр наразі випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.

Реклама:

15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію напередодні парламентських виборів 12 квітня. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

6 березня Орбан заявив, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

