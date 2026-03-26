Венс планує візит до Угорщини, щоб підтримати Орбана перед виборами

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину 7−8 квітня, за кілька днів до парламентських виборів 12 квітня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Водночас зазначається, що план візиту ще може змінитися через події, пов’язані з американо-ізраїльською війною проти Ірану.

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Візит віцепрезидента США відбудеться напередодні виборів, які можуть стати найскладнішими для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з часу його приходу до влади у 2010 році.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що поїздка Венса має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

25 березня президент США Дональд Трамп заявив про свою «повну підтримку» Віктора Орбана і закликав угорців проголосувати за нього на парламентських виборах.

Зокрема Трамп заявив, що Орбан є «надзвичайно сильним і впливовим лідером», який «неодноразово доводив свою здатність досягати визначних результатів», хоча його неодноразово критикували за згортання демократичних свобод і тиск на незалежні медіа.

За його словами, угорський прем'єр «працює заради своєї країни» подібно до того, як він сам — заради Сполучених Штатів.

Також Трамп стверджував, що «саме завдяки Орбану» відносини між Угорщиною та США досягли нового рівня співпраці.

«День виборів — 12 квітня 2026 року. Угорщина: вийдіть і проголосуйте за Віктора Орбана. Він — справжній друг, борець і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем'єр-міністром Угорщини. Я з ним на всіх етапах», — заявив американський президент.

27 січня Орбан звинуватив Україну у нібито спробі втручання в парламентські вибори в Угорщині та наказав викликати українського посла.

15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію напередодні парламентських виборів 12 квітня. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

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15 лютого з офіційним візитом у Будапешті побував держсекретар США Марко Рубіо — і також публічно підтримав Орбана. Зокрема, очільник Держдепу заявляв, що лідерство Орбана в Угорщині «має вирішальне значення для інтересів США», але водночас і дав зрозуміти, що продовження тісних зв’язків між США та Будапештом залежить від його переобрання, підсумували в Reuters.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.