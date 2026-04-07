Венс у Будапешті заявив, що «найбільше» для миру в Україні зробили Орбан і Трамп

Венс поїхав до Угорщини, щоб підтримати Орбана перед парламентськими виборами (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який прибув з візитом до Угорщини , заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і угорський прем'єр Віктор Орбан зробили найбільше для припинення війни Росії проти України.

Про це Венс заявив під час спільної пресконференції з Орбаном в Будапешті у вівторок, 7 квітня.

Він сказав, що війна між Росією та Україною «не почалася б, якби чотири роки тому президентом був Трамп».

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«Але тепер, коли війна все ж таки йде, двома лідерами, які напевно зробили найбільше для того, щоб покласти край цьому руйнівному конфлікту, стали Дональд Трамп і Віктор Орбан. Вони зробили це за допомогою дипломатії, вони розмовляли з людьми, аби зрозуміти, що потрібно українцям і росіянам, щоб закінчити війну», — заявив Джей Ді Венс.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс приїхав до Угорщини напередодні парламентських виборів у цій країні, що мають відбутися 12 квітня.

Раніше угорські ЗМІ повідомляли, що Венс під час свого візиту до Будапешта візьме участь у мітингу, який прем'єр Угорщини Віктор Орбан проведе з нагоди Дня угорсько-американської дружби.

Наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив про свою «повну підтримку» очільника угорського уряду Віктора Орбана і закликав угорців проголосувати за нього на парламентських виборах.