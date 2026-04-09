«Можливе російське втручання». В ЄС мають «серйозні сумніви» щодо проведення чесних виборів в Угорщині

В ЄС сумніваються в чесності виборів в Угорщині (Фото: REUTERS/Yves Herman)

П’ятеро депутатів Європарламенту, які відповідальні за моніторинг дотримання верховенства права в Угорщині, звернулись із листом до Єврокомісії та закликали вжити «конкретних заходів» через загрозу чесним виборам в Угорщині .

Про це пише Euronews у четвер, 9 квітня.

У листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та комісара з питань юстиції Майкла Макграта законодавці зазначили, що мають «серйозні сумніви» стосовно того, що парламентські вибори в Угорщині «можуть відбутись у справедливому виборчому середовищі».

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Як пише Euronews, депутати закликали Єврокомісію зробити оцінку того, чи не має в Угорщині зловживання державними ресурсами, іноземного втручання та залякування журналістів, що своєю чергою може перешкоджати проведенню вільних виборів.

Зокрема, депутати наголосили на «можливій російській операції з втручання в угорські внутрішні справи», що, на думку, євродепутатів, є прихованою підтримкою передвиборчої кампанії правлячої партії Фідес.

8 квітня The Insider опублікував розслідування, в якому йшось, що в посольстві Росії в угорській столиці Будапешт під прикриттям дипломатів працює кілька пропагандистів і офіцерів спецслужб, які беруть участь у передвиборчих перегонах.

У березні газета The Washington Post писала, що російська розвідка планувала інсценувати замах на угорського прем'єра, щоб підвищити його шанси на перемогу на парламентських виборах і зберегти вплив Москви в Угорщині.

Речник Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою заявив, що ці дані є «дезінформацією».

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12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

1 квітня агентство Reuters із посиланням на результати двох соцопитувань повідомило, що угорську опозиційну партію Тиса підтримують 56% виборців, які визначилися з вибором, що на 3% більше, ніж на початку березня. При цьому правлячу партію Фідес підтримали 37% респондентів, що на 2% менше, ніж три тижні тому. Ще близько 26% виборців поки що не визначилися.