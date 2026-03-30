Уряд Угорщини показав відео допиту IT-фахівця Тиси, який «зізнався» у вербуванні Україною

Уряд Угорщини показав відео допиту «колишнього IT-фахівця» опозиційної партії Тиса і заявив, що чоловік нібито зізнався у спробі вербування Україною. При цьому на записі цього не показали.

Про це повідомляє урядовий канал 24hu.

У сюжеті йдеться про те, що 19-річний чоловік, якого назвали Гундальфом, «зізнався», що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він «глибоко співчував» цивільним жителям, а тому долучився до спільноти фахівців, які запобігали російським кібератакам на українські ІТ-системи. Він стверджує, що перестав брати участь у цьому після того, як ці дії «радикалізувалися» і нібито могли бути спрямовані не проти російських цілей, що опосередковано завдало б шкоди Угорщині.

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На запитання про те, чи є у чоловіка закордонні зв’язки, він сказав, що вчиться на інженера з інформаційної безпеки в естонському Центрі кібербезпеки, акредитованому НАТО.

Чоловік також заявив, що був в естонському посольстві в Будапешті, де розмовляв із «кимось», але не може згадати, з ким саме.

Потім журналісти показали другу частину відео. На цьому фрагменті чоловік заявляє, що після останньої розмови зі слідчим «багато чого обміркував» і припускає, що, ймовірно, зіткнувся зі спробою вербування.

На цьому тлі він згадує свій візит до Києва 2023 року, здійснений у волонтерських цілях, де для членів IT-спільноти організували зустріч.

Контактною особою був чоловік, який представився як Давидов. За його словами, він запропонував їм стати членами команди для допомоги Україні в боротьбі з кібератаками. Гундальф припустив, що він «хотів кудись втягнути» учасників зустрічі.

Після публікації відео допиту прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що екс-член Тиси зізнався в тому, що його завербували українці.

Лідер Тиси Петер Мадяр назвав це організованою операцією спецслужб, спрямованою проти його партії.

Згідно з даними опитування Інституту громадської думки та ринкових досліджень Medián, проведеного з 17 до 20 березня, в Угорщині продовжує зростати перевага опозиційної партії Тиса перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня. Ця політсила випереджає правлячу коаліцію Фідес на 16 відсоткових пунктів.

23 березня Мадяр заявив, що в разі перемоги його партія усуне ключових соратників прем'єр-міністра Орбана з посад, назвавши його оточення «мафією».

16 лютого Орбан під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори.

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Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.