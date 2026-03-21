Хотіли підвищити шанси на перемогу. Російська розвідка пропонувала інсценувати замах на Орбана, щоб вплинути на вибори в Угорщині — WP

Кремль планував втручання у вибори в Угорщині через замах на Орбана (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Російська розвідка планувала інсценувати замах на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб підвищити його шанси на перемогу на парламентських виборах і зберегти вплив Москви в Угорщині.

Про це у суботу, 21 березня, пише The Washington Post, посилаючись на дані європейської розвідки.

Там зазначили, що напередодні виборів в Угорщині підрозділ російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР) минулого місяця висловив занепокоєння падінням популярності Орбана. У внутрішньому звіті СЗР, отриманому та підтвердженому європейською розвідкою, пропонувалося «фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії» шляхом інсценування замаху на життя прем'єра.

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У документі зазначалося, що такий інцидент переключить сприйняття кампанії з економічних питань на емоційні, де головними темами стануть безпека держави, стабільність та захист політичної системи. Видання зазначило, що фізичних атак на Орбана наразі не було, але сама ідея замаху демонструє високі ставки для Москви.

В WP підкреслили, що пресслужба Орбана не відповіла на запити щодо звіту СЗР, можливого втручання Росії у вибори чи стосунків прем'єра з Москвою. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що дані документу є «дезінформацією».

15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

За даними видання Politico, Європейський Союз готується до різних сценаріїв дій щодо Угорщини залежно від результатів парламентських виборів, зокрема переобрання чинного прем'єра Віктора Орбана може спричинити більш жорстку політику.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.

