«Демонструє престарілого бетмена». Як Орбан маніпулює і дратується перед виборами, і навіть здатен на диверсію, щоб звинуватити Україну

Експерт Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич в інтерв'ю Radio NV — про загострення антиукраїнських риторики і дій напередодні виборів у квітні угорського прем'єра Віктора Орбана.

— Зараз складається враження, що Орбан постійно піднімає градус своїх закидів, ледь не щодня. Чи справді все це пов’язано лише з виборами і з тим, що він відчуває свій близький програш? Або навпаки, відчуває, що саме завдяки цій темі у нього додається голосів?

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— Щодо виборів, звісно, Орбан переймається. Але тут питання полягає насамперед у двох важливих моментах, на мою думку.