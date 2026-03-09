«Демонструє престарілого бетмена». Як Орбан маніпулює і дратується перед виборами, і навіть здатен на диверсію, щоб звинуватити Україну

9 березня, 08:53
NV Преміум
Зеленський і Орбан у Будапешті. Листопад 2024 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Зеленський і Орбан у Будапешті. Листопад 2024 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Автор: Тетяна Іванська

Експерт Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич в інтерв'ю Radio NV — про загострення антиукраїнських риторики і дій напередодні виборів у квітні угорського прем'єра Віктора Орбана.

 — Зараз складається враження, що Орбан постійно піднімає градус своїх закидів, ледь не щодня. Чи справді все це пов’язано лише з виборами і з тим, що він відчуває свій близький програш? Або навпаки, відчуває, що саме завдяки цій темі у нього додається голосів?

Реклама

— Щодо виборів, звісно, Орбан переймається. Але тут питання полягає насамперед у двох важливих моментах, на мою думку.

Теги:   Угорщина Інтерв'ю NV Віктор Орбан Радіо NV Україна-Угорщина

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies