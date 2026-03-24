Лідер угорської опозиції Мадяр пообіцяв після виборів усунути з посад усю «мафію» Орбана

Петер Мадяр заявив, що усуне з посад ключових чиновників Віктора Орбана (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що в разі перемоги на виборах його партія усуне ключових соратників прем'єр-міністра Віктора Орбана з посад, назвавши його оточення «мафією».

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час виступу 23 березня Мадяр закликав виборців дати партії Тиса дві третини місць у парламенті, щоб змінювати конституцію, а також завершити «зміну режиму» Орбана.

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При цьому головний опозиціонер Угорщини назвав Орбана і його оточення «мафією». Він додав, що голів Верховного і Конституційного судів, державного аудиторського відомства, антимонопольного органу, а також генерального прокурора країни буде усунуто з посад.

Мадяр пояснив, що чиновники не виконували конституційних обов’язків, а лише були лояльні до Орбана.

«Ми відновимо верховенство права і демократичний плюралізм», — наголосив Мадяр.

При цьому Мадяр пообіцяв повернути Угорщину в європейський мейнстрім і послабити зв’язки з Росією.

«Віктор Орбан не представляє інтереси Угорщини, Європейського Союзу або НАТО, а скоріше інтереси третьої країни», — додав Мадяр, натякнувши на РФ.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.