У Будапешті відбулися масштабні мітинги прихильників прем'єр-міністра Віктора Орбана і його головного опонента Петера Мадяра перед виборами.

Про це повідомляє Politico.

Орбан закликав своїх прихильників активно взяти участь у голосуванні. За його словами, Фідес має перевершити результат, отриманий на виборах 2022 року.

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

«Усе готово до наймасштабнішої події в історії. Сьогоднішній день стане днем, коли масштаб дійсно матиме значення», — заявив він.

Як повідомляє Reuters, Петер Мадяр назвав кампанію Орбана «смішною пропагандою». Виступаючи на Площі Героїв, він заявив, що Угорщина має залишатися частиною Європейського Союзу і НАТО.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

«Утримати владу за будь-яку ціну — ось що для нього зараз має значення. Провокувати війну, погрожувати війною, розпалювати війну. Це його найпотужніша зброя проти угорського народу», — заявив він.

За даними Угорського агентства з туризму, яке підконтрольне прем'єр-міністру, марш Орбана залучив 180 тисяч осіб, тоді як опозиційна партія зібрала 150 тисяч.

Проте люди, близькі до Тиси, оцінили для Politico, що їхня партія зібрала на мітингу 350 тисяч учасників.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.

6 березня Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

10 березня в угорському уряді заявили, що незаконно вилучені в інкасаторів українського Ощадбанку гроші, які перевозили через Будапешт з Австрії 6 березня, залишаться в Угорщині, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу.

12 березня Орбан заявив, що він і його сім'я «отримувала погрози» з боку України після того, як Володимир Зеленський сказав, що передасть адресу «однієї особи», яка блокує кредит ЄС Україні, бійцям ЗСУ.