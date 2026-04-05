Лідер угорської опозиції розповів, який підхід він застосовуватиме до РФ

5 квітня, 15:10
Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься «прагматичного» підходу до РФ (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься «прагматичного» підходу до РФ (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься «прагматичного» підходу до Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю AP.

Водночас Мадяр додав, що засуджує нинішнє зближення між Угорщиною та РФ за керівництва прем'єр-міністра Віктора Орбана.

«Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи Росії, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній», — зазначив він.

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Мадяр критикував уряд Орбана за нездатність диверсифікувати енергетичний баланс і виступав за укладення нових угод і будівництво нової інфраструктури для постачання нафти і газу з інших джерел в Угорщину, яка не має виходу до моря.

Однак, за його словами, «це не означає, що ми повинні вже завтра припинити використовувати російську нафту».

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«Це означає, що ресурси Європейського Союзу мають використовуватися раціонально», — додав Мадяр.

23 березня Мадяр заявив, що в разі перемоги його партія усуне ключових соратників прем'єр-міністра Орбана з посад, назвавши його оточення «мафією».

1 квітня Reuters із посиланням на результати двох соцопитувань повідомило, що Тису підтримують 56% виборців, які визначилися з вибором, що на 3% більше, ніж на початку березня. При цьому Фідес підтримали 37% респондентів, що на 2% менше, ніж три тижні тому. Ще близько 26% виборців поки що не визначилися.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Петер Мадяр Віктор Орбан Угорщина Вибори в Угорщині 2026

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