Лідер угорської опозиції розповів, який підхід він застосовуватиме до РФ

Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься «прагматичного» підходу до РФ (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься «прагматичного» підходу до Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю AP.

Водночас Мадяр додав, що засуджує нинішнє зближення між Угорщиною та РФ за керівництва прем'єр-міністра Віктора Орбана.

«Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи Росії, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній», — зазначив він.

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Мадяр критикував уряд Орбана за нездатність диверсифікувати енергетичний баланс і виступав за укладення нових угод і будівництво нової інфраструктури для постачання нафти і газу з інших джерел в Угорщину, яка не має виходу до моря.

Однак, за його словами, «це не означає, що ми повинні вже завтра припинити використовувати російську нафту».

«Це означає, що ресурси Європейського Союзу мають використовуватися раціонально», — додав Мадяр.

23 березня Мадяр заявив, що в разі перемоги його партія усуне ключових соратників прем'єр-міністра Орбана з посад, назвавши його оточення «мафією».

1 квітня Reuters із посиланням на результати двох соцопитувань повідомило, що Тису підтримують 56% виборців, які визначилися з вибором, що на 3% більше, ніж на початку березня. При цьому Фідес підтримали 37% респондентів, що на 2% менше, ніж три тижні тому. Ще близько 26% виборців поки що не визначилися.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.