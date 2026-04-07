Венс на зустрічі з Орбаном у Будапешті заявив, що не знає про «погрози Зеленського»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вірить у перемогу Орбана на виборах (Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS)

Віцепрезидента США Джей Ді Венса на зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті запитали, чи знає він про нібито погрози Орбану з боку президента України Володимира Зеленського.

Пресконференцію Венса та Орбана транслювало Суспільне у вівторок, 7 квітня.

Джей Ді Венс заявив, що не має інформації про такі «погрози».

«Я не знаю, чи президент Зеленський погрожував Орбану. Але є дуже багато людей, які погрожували йому і загалом населенню Угорщини. Це вартує дуже багато населенню Угорщини… Цей лідер [Орбан] показав мудрість і розсудливість щодо конфлікту між Росією та Україною», — заявив віцепрезидент США.

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Потім Венс заявив, що Орбан є «найкращим гравцем» у тому, що стосується дипломатії. «Він знає, що потрібно росіянам, він знає, що потрібно українцям. Він знає, що треба для припинення цієї війни», — сказав Джей Ді Венс.

Також він заявив, що не сумнівається у перемозі Орбана на парламентських виборах 12 квітня.

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«Віктор Орбан переможе на наступних виборах в Угорщині, тому я цілком впевнений у цьому та в наших позитивних стосунках», — наводить слова Джей Ді Венса The Guardian.

Після цього Венс звернувся до Орбана: «Вікторе, це є правдою?».

Угорський прем'єр відповів задоволено: «Такий план».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс приїхав до Угорщини напередодні парламентських виборів у цій країні. Він заявив журналістам, що «з нетерпінням чекав на зустріч зі своїм добрим другом» Віктором Орбаном.

Напередодні візиту Венса Reuters писало, що його приїзд має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який вочевидь відстає від свого суперника Петера Мадяра напередодні виборів.

1 квітня агентство Reuters із посиланням на дані двох опитувань повідомляло, що опозиційна політсила Тиса збільшила відрив від керівної партії Фідес Орбана напередодні виборів 12 квітня.