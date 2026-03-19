Віктор Орбан може програти вибори, але немає жодних гарантій, що створені ним проблеми одразу ж зникнуть, пише The Guardian (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може програти парламентські вибори, призначені на 12 квітня, але проблеми, які він створив, навряд чи зникнуть разом із ним.

Про це йдеться в аналітичній статті британської газети The Guardian.

Автор матеріалу, зокрема, нагадує про рішення Будапешта заблокувати кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро для України, який було погоджено в грудні минулого року всіма 27 країнами ЄС. І це далеко не перший випадок, коли Орбан погрожує перешкодити діяльності Євросоюзу, вказує журналіст. Угорське вето стало поширеним явищем.

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Нападки угорського прем'єра на верховенство права, послідовна протидія зовнішній політиці ЄС принесли блоку проблеми.

У статті також нагадується про закупівлі Угорщиною російської нафти і газу та неодноразові зустрічі Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним навіть після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

12 квітня на виборах, які, судячи з усього, стануть найважливішими в Європі в поточному році, угорці мають обрати новий парламент і уряд. Розмірковуючи щодо змін, які можуть відбутися після цієї дати, автор матеріалу підкреслює, що Орбан може і не програти.

Якщо ж він програє, особливо з невеликим відривом, він може просто відмовитися піти у відставку. У результаті ЄС зіткнеться з тим, що аналітичний центр European Policy Centre називає «безпрецедентною ситуацією», яка полягає в тому, що за столом переговорів опиниться незаконний і нелегітимний уряд.

Зрештою, навіть у тому випадку, якщо переможе лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр, а Орбан визнає поразку, неясно, що буде в силах змінити новий прем'єр-міністр, констатує автор статті.

Він також навів тезу німецького євродепутата від Партії зелених Даніеля Фройнда, який нагадав, що Орбан при владі вже 16 років і мав змогу провести призначення в, наприклад, державних ЗМІ, держустановах, центральному банку країни. І якщо «призначенці» Орбана, наприклад, не захочуть затвердити бюджет нового уряду, Тиса може зіткнутися з достроковими виборами вже протягом року.

Фройнд також вказав, що не варто очікувати «повної зміни політики» Угорщини з таких непростих питань, як Україна або імміграція.

6 березня Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

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15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

За даними видання Politico, Європейський Союз готується до різних сценаріїв дій щодо Угорщини залежно від результатів парламентських виборів, зокрема переобрання чинного прем'єра Віктора Орбана може спричинити більш жорстку політику.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.