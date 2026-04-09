Більшість угорців не повірили заявам Орбана, що Україна нібито намагається втягнути Угорщину у війну (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Опитування, що було проведене в Угорщині у другій половині березня, напередодні парламентських виборів , показало, що більшість угорців не довіряють заявам прем'єр-міністра Віктора Орбана про Україну.

Опитування соціологічного агентства Median було оприлюднено 8 квітня.

Зокрема на запитання, чи намагається Україна за допомогою ЄС та НАТО втягнути Угорщину у війну, значна частина угорців (62%) відповіла, що вважає таке припущення однозначно або ймовірно хибним. За правдиве таке твердження вважали лише 29% респондентів.

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Фото: Political Capital

При цьому серед виборців керівної партії Фідес 78% респондентів сказали, що вірять цьому твердженню щодо України, а 67% назвали його «безумовно правдивим».

На запитання, хто більше винен у зростанні дипломатичної напруженості між Угорщиною та Україною, більшість респондентів (46%) відповіли, що угорський уряд несе значну або повну відповідальність. Тих, хто звинувачував переважно український уряд, виявилося менше (33%). Майже п’ята частина (19%) виборців вважала обидві сторони однаково відповідальними.

Фото: Political Capital

Телефонне опитування було проведено на замовлення аналітичного центру Political Capital у період між 23 і 26 березня.

15 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на мітингу в центрі Будапешта озвучив нові звинувачення на адресу України та президента Володимира Зеленського. Зокрема Орбан назвав парламентські вибори в Угорщині, що відбудуться 12 квітня, «вибором між миром і війною».

Ще у січні угорський прем'єр заявив, що Україна нібито намагається втрутитися у квітневі вибори, і наказав викликати українського посла Федора Шандора.