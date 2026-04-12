«Навіть якщо ти програєш». Президент Сербії Вучич підтримав Орбана перед парламентськими виборами в Угорщині

Як заявив президент Сербії Александар Вучич, він «безмежно вдячний» Віктору Орбану «за дружбу між сербами та угорцями» (Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Про це Вучич написав у ніч на 12 квітня на своїй сторінці в Instagram.

Президент Сербії, зокрема, заявив: «Навіть якщо ти програєш, ми будемо тобі вічно вдячні».

«Я не знаю, чи програє Віктор Орбан, чи переможе. Я знаю тільки, що безмежно вдячний йому за дружбу між сербами та угорцями. Без нього цієї дружби не було б. І так, яким би не був результат, спасибі тобі, Вікторе, за все, і я підтримую тебе на завтрашніх виборах», — підсумував Вучич.

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10 квітня президент США Дональд Трамп заявив про готовність сприяти економічному розвитку Угорщини, якщо після виборів країною продовжить керувати Орбан. Американський лідер також закликав голосувати за нинішнього прем'єр-міністра Угорщини.

Інфографіка: NV

Інфографіка: NV

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що Орбан «дійсно сильний і впливовий лідер, який має перевірений досвід досягнення феноменальних результатів».

Сам Віктор Орбан під час звернення до нації заявляв, що його відсторонення після 16 років перебування на посаді «може поставити країну під загрозу».

«Зараз ми стикаємося з небезпекою втратити все, що ми разом побудували», — написав угорський прем'єр-міністр у соціальних мережах 10 квітня.

11 квітня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем'єр Чехії Андрій Бабіш підтримали Орбана.

Фіцо, зокрема, написав, що бажає Орбану досягти всіх його політичних цілей, а також назвав угорського прем'єра «рішучим захисником національних інтересів своєї країни».

Бабіш, зі свого боку, заявляв, що прем'єр Угорщини «завжди боровся за Європу, побудовану на мирі».

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважають найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію чинного прем'єра Орбана — Фідес.