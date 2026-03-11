Кремль намагається допомогти Орбану здобути перемогу на виборах в Угорщині, запустивши кампанію з дезінформації - FT

Кремль розгорнув дезінформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб допомогти прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану переобратися на виборах, повідомляє Financial Times .

За інформацією обізнаних джерел видання, таку дезінформаційну кампанію розробило пов’язане з Кремлем агентство Social Design Agency.

Такий проєкт, за інформацією співрозмовників видання, був написаний наприкінці 2025 року. Редакція газети має цей документ.

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У матеріалах кампанії пропонують просувати образ Орбана як «єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною і триматися зі світовими лідерами як з рівними», як «сильного лідера з друзями по всьому світу».

При цьому головного опонента Орбана — Петера Мадяра — хочуть зображати як «маріонетку Брюсселя без зовнішньої підтримки». При цьому вести кампанію хочуть і проти його партії - нібито партія Мадяра має «якусь приховану повітку дня».

Розуміючи, що відкрите втручання Росії може обернутися проти Орбана, агентство Social Design Agency не зв’язувалося безпосередньо з угорським урядом і розробило плани щодо встановлення контактів із місцевими впливовими особами через посередників, повідомили джерела.

Згідно з пропозицією, росіяни вважають, що політична концепція Орбана частково натхненна російським диктатором Володимиром Путіним, і вони прагнуть уникнути прямих зв’язків між ними.

Також наголошується, що на цьому етапі кампанія спрямована на те, щоб представити Орбана як ключового партнера Дональда Трампа, демонструючи їхні особисті зв’язки і стверджуючи, що президент США — найкраща надія Угорщини на безпеку та економічну стабільність.

Також у матеріалі йдеться про те, що мета такої кампанії від Орбана — виглядати природною, з мемами, інфографікою, відео та історіями, розробленими в Росії та адаптованими для Угорщини. У лютому Social Design Agency почала аналізувати угорські новини та звіти аналітичних центрів у пошуках ідей і вибрала близько 50 діячів, які підтримують Орбана, а також близько 30 опозиціонерів, яких можна було б використати для поширення свого контенту.

Згідно з опитуванням Zavecz Research за 28 лютого, угорська опозиційна партія Тиса випереджає партію прем'єр-міністра Віктора Орбана — Фідес. Так, 50% виборців, які визначилися з вибором, підтримують Тису проти 48% у січні. Фідес має підтримку лише 38% респондентів.

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6 березня видання VSquare повідомило, що Кремль планує розмістити в посольстві РФ у Будапешті експертів із маніпуляцій у соцмережах для впливу на вибори в Угорщині на користь чинного прем'єра Віктора Орбана.

16 лютого Орбан під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.