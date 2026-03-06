Путін планує інформаційну операцію для підтримки Орбана на виборах 2026 року (Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Кремль планує розмістити в посольстві РФ у Будапешті експертів із маніпуляцій у соцмережах для впливу на вибори в Угорщині на користь чинного прем'єра Віктора Орбана.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту VSquare.

Кілька європейських джерел у сфері національної безпеки повідомили, що Кремль доручив команді політичних технологів втручатися в квітневі вибори 2026 року в Угорщині з метою збереження влади Віктора Орбана.

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За даними розслідування, відповідальним за цю операцію призначили першого заступника глави адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергія Кірієнка.

Його останньою операцією була Молдова, де росіяни намагалися вплинути на вибори на користь проросійських сил та проти проєвропейської президентки Маї Санду через підкуп голосів, троль-ферми і місцевих активістів.

Хоча повністю досягти результату не вдалося, схема, як зазначають джерела, збереглася і тепер, разом із керівником Головного управління стратегічного партнерства Вадимом Тітовим, може застосовуватися щодо Угорщини.

Дані про спроби Кремля підтримати кампанію Орбана були передані європейським партнерам, і структури ЄС та НАТО вже, ймовірно, відстежують ситуацію.

Водночас, співрозмовники зазначають, що на практиці операцію можуть організовувати через російське посольство в Будапешті. План передбачає розміщення там російських фахівців із маніпуляцій у соцмережах, які матимуть дипломатичні або службові паспорти. Це, за словами джерел, має забезпечити їм імунітет від переслідування.

Також повідомляється, що в Будапешті може діяти команда з трьох осіб, пов’язаних з ГРУ, хоча достеменно невідомо, чи вона вже розпочала роботу.

Раніше повідомлялося про присутність у Будапешті військових дипломатів із можливими зв’язками з ГРУ, які підтримують контакти з пропагандистськими структурами Орбана, зазначили в розслідуванні. Водночас проросійські медіа в Угорщині поширюють антиукраїнські наративи Кремля, створюючи сприятливе середовище для операції.

За даними одного джерела з Центральної Європи, група Кірієнка підтримує активний контакт із виборчими командами, пов’язаними з урядом Орбана, проте конкретні механізми цієї співпраці наразі продовжують з’ясовувати.

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3 березня повідомлялось, що за останніми опитуваннями перед квітневими виборами в Угорщині, опозиційна партія Тиса випереджає Фідес Орбана, здобувши 38% підтримки серед усіх виборців проти 32% у Фідес.

16 лютого Орбан під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.