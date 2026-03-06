Залучать експертів із маніпуляцій. Росія хоче втрутитись у парламентські вибори в Угорщині, щоб допомогти Орбану — розслідування

6 березня, 10:24
Путін планує інформаційну операцію для підтримки Орбана на виборах 2026 року (Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Путін планує інформаційну операцію для підтримки Орбана на виборах 2026 року (Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Кремль планує розмістити в посольстві РФ у Будапешті експертів із маніпуляцій у соцмережах для впливу на вибори в Угорщині на користь чинного прем'єра Віктора Орбана.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту VSquare.

Кілька європейських джерел у сфері національної безпеки повідомили, що Кремль доручив команді політичних технологів втручатися в квітневі вибори 2026 року в Угорщині з метою збереження влади Віктора Орбана.

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За даними розслідування, відповідальним за цю операцію призначили першого заступника глави адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергія Кірієнка.

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Його останньою операцією була Молдова, де росіяни намагалися вплинути на вибори на користь проросійських сил та проти проєвропейської президентки Маї Санду через підкуп голосів, троль-ферми і місцевих активістів.

Хоча повністю досягти результату не вдалося, схема, як зазначають джерела, збереглася і тепер, разом із керівником Головного управління стратегічного партнерства Вадимом Тітовим, може застосовуватися щодо Угорщини.

Дані про спроби Кремля підтримати кампанію Орбана були передані європейським партнерам, і структури ЄС та НАТО вже, ймовірно, відстежують ситуацію.

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Водночас, співрозмовники зазначають, що на практиці операцію можуть організовувати через російське посольство в Будапешті. План передбачає розміщення там російських фахівців із маніпуляцій у соцмережах, які матимуть дипломатичні або службові паспорти. Це, за словами джерел, має забезпечити їм імунітет від переслідування.

Також повідомляється, що в Будапешті може діяти команда з трьох осіб, пов’язаних з ГРУ, хоча достеменно невідомо, чи вона вже розпочала роботу.

Раніше повідомлялося про присутність у Будапешті військових дипломатів із можливими зв’язками з ГРУ, які підтримують контакти з пропагандистськими структурами Орбана, зазначили в розслідуванні. Водночас проросійські медіа в Угорщині поширюють антиукраїнські наративи Кремля, створюючи сприятливе середовище для операції.

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За даними одного джерела з Центральної Європи, група Кірієнка підтримує активний контакт із виборчими командами, пов’язаними з урядом Орбана, проте конкретні механізми цієї співпраці наразі продовжують з’ясовувати.

3 березня повідомлялось, що за останніми опитуваннями перед квітневими виборами в Угорщині, опозиційна партія Тиса випереджає Фідес Орбана, здобувши 38% підтримки серед усіх виборців проти 32% у Фідес.

16 лютого Орбан під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Росія Угорщина Віктор Орбан Сергій Кірієнко Вибори

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