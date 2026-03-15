Зеленський розповів, за якої умови Україна співпрацюватиме з лідером Угорщини

15 березня, 12:50
Президент України Володимир Зеленський назвав умову для співпраці з лідером Угорщини (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для співпраці з лідером Угорщини (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Україна готова співпрацювати з будь-яким лідером Угорщини, який не є союзником російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 14 березня, пише італійська газета Corriere della Sera.

«Ми будемо співпрацювати з будь-яким лідером в Угорщині, якщо ця людина не є союзником Путіна», — заявив Зеленський.

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Видання зазначає, що за кілька тижнів в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які можуть призвести до завершення багаторічного правління Віктора Орбана.

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У грудні 2025 року агентство Bloomberg писало, що Віктор Орбан може зберегти свою владу в Угорщині навіть незалежно від результатів парламентських виборів. Зокрема, за даними поінформованих джерел, Орбан розглядає ідею обійняти посаду президента країни.

11 березня 2026 року агентство Reuters із посиланням на результати опитування повідомляло, що лідерство головної угорської опозиційної партії Тиса дещо зменшилося напередодні парламентських виборів. Згідно з опитуванням, Тиса Петера Мадяра випереджає Фідес на чолі з Віктором Орбаном на 14% серед виборців, які визначилися з тим, за кого голосуватимуть. У січні цей показник становив 16%.

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Раніше Петер Мадяр заявив, що чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує агентів російської військової розвідки, щоб вплинути на квітневі вибори. За словами Мадяра, РФ хоче спробувати в Угорщині ті самі методи, які не спрацювали в Молдові під час парламентських виборів у вересні 2025 року.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня, обиратимуть членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Володимир Зеленський Віктор Орбан Володимир Путін Парламентські вибори Угорщина

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