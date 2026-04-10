Орбан у зверненні до нації заявив про «небезпеку» в разі свого програшу на виборах

10 квітня, 16:26
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що «іноземні розвідувальні служби» втручаються у вибори, щоб посіяти «хаос» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що «іноземні розвідувальні служби» втручаються у вибори, щоб посіяти «хаос» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 10 квітня, за два дні до вирішальних виборів, звернувся до нації, заявивши, що його відсторонення після 16 років перебування на посаді може поставити країну під загрозу.

У зверненні Орбан повідомив про «небезпеку» в разі свого програшу, пише агентство Bloomberg.

«Зараз ми стикаємося з небезпекою втратити все, що ми разом побудували», — написав угорський прем'єр-міністр у п’ятницю в соціальних мережах.

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Він також стверджує, що «іноземні розвідувальні служби» втручаються у вибори, щоб посіяти «хаос». При цьому він не став наводити жодних доказів цьому, зазначає агентство.

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12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважають найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади у 2010 році. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію чинного прем'єра Орбана — Фідес.

NV
Інфографіка: NV
NV
Інфографіка: NV

Тиса на чолі з Петером Мадяром має всі шанси взяти дві третини місць в угорському парламенті.

Водночас у Кремлі вже готуються до програшу Орбана, повідомляють росЗМІ.

Можлива поразка партії Орбана буде озвучена в підконтрольних владі ЗМІ РФ як «кольорова революція», яку реалізував Європейський союз.

Для російського диктатора Володимира Путіна винним у провалі виставлять самого Орбана і членів його команди.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Віктор Орбан Угорщина Парламентські вибори

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