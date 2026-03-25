На Данію чекає «коаліціада». Партія Фредеріксен не змогла отримати більшість у парламенті, хоча виграла вибори

Соціал-демократична партія на чолі з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен перемогла на дострокових парламентських виборах у Данії, але не здобула абсолютної більшості в парламенті.

Про це повідомляє The Guardian.

За результатами підрахунку 100% голосів, партія прем'єр-міністерки отримала найбільшу кількість голосів, але показала гірші за очікувані результати, набравши майже 22% голосів.

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У результаті соціал-демократам та іншим лівим партіям, що складають так званий червоний блок, не вистачило 84 місць для більшості в парламенті, що складається з 179 місць.

Однак правоцентристські партії синього блоку також не здобули достатньої кількості місць, набравши лише 77, що поставило міністра закордонних справ Ларса Лекке Расмуссена в центр уваги як «ключового гравця», який отримав 14 місць.

На Данію чекають багатотижневі коаліційні переговори, після яких, найімовірніше, сформується лівоцентристська коаліція, уточнює видання.

Вибори в Данії відбулися на тлі геополітичного тиску з боку США, зокрема погроз Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії, що залишається актуальною темою в країні, незважаючи на події на Близькому Сході.

Інфографіка: NV

26 лютого прем'єр-міністр Данії оголосила про дострокові вибори, хоча до кінця повноважень парламенту залишалося менше року. Вибори мали відбутися не пізніше ніж 31 жовтня.

За даними Politico, рішення перенести дату голосування, ймовірно, стало наслідком різкого зростання підтримки Соціал-демократичної партії через погрозу Трампа анексувати Гренландію.