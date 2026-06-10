Кремль намагається дискредитувати результати парламентських виборів у Вірменії , які відбулися 8 червня, та на яких здобула перемогу партія Громадянський договір прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 9 червня.

8 та 9 червня російські урядовці та військові «блогери» поширювали неправдиві твердження, щоб дискредитувати перемогу партії Громадянський договір. Зокрема, вони стверджували, що Пашинян програв вибори, оскільки не набрав понад 50 відсотків голосів, що вибори в Вірменії відбулися «в умовах сильного тиску» з боку Заходу та придушення внутрішньої опозиції, а також заявляли про масові втручання у виборчий процес та фальсифікації.

Реклама

8 червня глава Федерального агентства з рибальства Росії, намагаючись погрожувати Вірменії економічними санкціями за її дистанціювання від РФ, заявив, що Москва посилить обмеження на імпорт риби з країни у разі виникнення «ветеринарних ризиків».

Читайте також: У Кремлі висловили невдоволення перебігом виборів у Вірменії після перемоги Пашиняна

Як зазначають аналітики ISW, російські чиновники намагаються дискредитувати перемогу Пашиняна, оскільки останнім часом він почав дистанціюватися від зв’язків та співпраці з Росією і більше не представляє інтересів Кремля у Вірменії. Протягом останніх місяців вірменська партія Громадянський договір переорієнтовує свою діяльність та політику з Росії на ЄС і прагне зменшити участь Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Після перемоги Маї Санду на президентських виборах у Молдові у 2024 році Кремль розгорнув подібну кампанію з дискредитації результатів голосування. Російська влада заявляла про нібито фальсифікації, тиск на опозицію та «нелегітимність» виборів. Також у Москві стверджували, що Санду перемогла лише завдяки голосам громадян Молдови, які проживають за кордоном.

Подібні заяви Кремль робить і щодо інших пострадянських країн, коли результати виборів не відповідають інтересам Росії. У таких випадках російська сторона часто поширює твердження про «вкрадені» вибори.

Парламентські вибори у Вірменії 7 червня — головне

7 червня у Вірменії відбулися парламентські вибори, за результатами яких владу в країні сподівається утримати прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Він керує Вірменією з 2018 року і дедалі активніше намагається протистояти спробам Росії утримати країну в орбіті Кремля. Це перші загальнонаціональні вибори у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном 2023 року, коли Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом. У виборах узяли участь 18 політичних сил — 16 партій і 2 партійні блоки, включно з правлячою партією Громадянський договір на чолі з Пашиняном.

Реклама:

Після опрацювання 100% бюлетенів, партія Пашиняна набрала майже 50% і перемогла на виборах.

За офіційними даними підрахунку всіх протоколів, до парламенту Вірменії (Національних зборів) проходять чотири політсили: