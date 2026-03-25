У Флориді демократка виграла вибори в окрузі з резиденцією Трампа (Фото: REUTERS/Marco Bello)

Демократи перемогли на спеціальних виборах у Флориді в окрузі, де розташована резиденція президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, що стало символічним політичним успіхом.

Про це у вівторок, 24 березня, пише The New York Times.

Зокрема в окрузі Палм-Біч, де розташована резиденція Мар-а-Лаго, перемогла кандидатка від Демократичної партії Емілі Грегорі, отримавши мандат, який раніше належав республіканцям.

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Водночас в іншому окрузі у Вест-Тампі демократ Браян Натан — ветеран військово-морських сил і профспілковий лідер — лідирував у боротьбі за місце в Сенаті штату, яке звільнилося після призначення попереднього сенатора віцегубернатором, наголосили в NYT.

Загалом після президентських виборів 2024 року демократи змогли здобути понад два десятки місць у штатах, де раніше переважали республіканці або тривала конкурентна боротьба. Натомість республіканцям не вдалося відібрати жодного мандата у демократів. У Республіканській партії пояснюють ці втрати «природним спадом після значних успіхів на попередніх виборах».

Демократи ж вважають такі результати свідченням зростання невдоволення виборців політикою Трампа, що може вплинути на майбутні вибори, зокрема проміжні.

За словами голови Демократичної партії Флориди Ніккі Фрід, мешканці штату втомилися від політичного хаосу, корупції та високих цін на основні товари й послуги, тому підтримують кандидатів, які пропонують більш орієнтовані на людей рішення.

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Перемога Грегорі особливо показова, адже сталася у штаті, який останніми роками дедалі більше підтримує республіканців, пише видання.

Там додали, що попри символічність перемоги, вона не змінює розклад сил у законодавчому органі Флориди, де республіканці зберігають значну більшість. Водночас Грегорі, ймовірно, знову балотуватиметься на повноцінний термін на виборах у листопаді, де не виключається повторне протистояння з її опонентом-республіканцем.

1 лютого повідомлялось, що демократ Тейлор Рехмет виграв спеціальні вибори до Сенату штату Техас в окрузі, який тривалий час контролювали республіканці та де у 2024 році переміг Трамп.